Gli squali trafitti 2-1 “in casa“ a Capezzano, con capitan Lossi che sbaglia il rigore del pari allo scadere e Rodriguez espulso. Il Forte cade con la Lunigiana Pontremolese

FORTE DEI MARMI

1

LUNIGIANA PONTREMOLESE

2

FORTE DEI MARMI: Ceragioli, Credendino, Luchini, Alberti, Rocchiccioli, Gentile (dal 28’ Cardillo)Tedeschi (dal 22’st Scaranna), Arcidiacono, Rodriguez, Lossi, N. Sodini (dal 33’st Maggi). (A disposizione: Nocchi, Tonacci, Seriani, Valori, Simonini, Del Soldato). All. Galleri.

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Franzoni, Miceli, Scaldarella, Filippi (dal 18’st Parmigiani), Vannucci, Cucurnia, Grasselli (dal 10’st Gaddari)Mancini, Baudi, Gazzoli. (A disposizione: Santini, Bernieri, Pezzoni, Haxhiu, Elmazi, Iaropoli, Mastrini). All. Verdi.

Arbitro: Castrignano di Pontedera (Santaera di Pisa e Dimico di Livorno).

Reti: 30’ pt Baudi (L); 29’ st Mancini (L), 46’st Arcidiacono (F).

Note: Lossi (F) spedisce alto calcio di rigore al 48’ st, espulso per doppia ammonizione Rodriguez (F) al 49’st.

CAPEZZANO PIANORE – Secondo stop per la neopromossa Forte 2015 che cede il passo in casa anche alla Lunigiana, squadra che conferma di essere molto attrezzata per disputare un campionato di vertice. Dopo una fase di studio con poco da segnalare eccetto i tentativi di Rodriguez al 15’ che spedisce a lato dopo un bello scambio in velocità con Soldini e la replica di Grasselli tre minuti piu avanti, ecco che arriva puntuale il gol del vantaggio ospite quando Baudi al 30’ è lesto ad approfittare di un errore in disimpegno di Credendino: con un lob preciso trafigge Ceragioli dai 20 metri. Nel finale di tempo occasione per il mancino di Lossi, è bravo Cacchioli a distendersi in tuffo e a sventare cosi la minaccia, si va al riposo sullo 0-1 e nella ripresa sono ancora gli ospiti a colpire per primi, al 29’ una vecchia conoscenza del calcio versiliese, Gianmarco Mancini. Reazione d’orgoglio degli squali che non si abbattono e sfiorano l’impresa della rimonta, prima con Arcidiacono che in mischia riapre il match e poi con Lossi che al 93’ ha la grande chance di raggiungere il pari ma la sua conclusione dagli undici metri, concessa per fallo di mani, di Miceli in area finisce alta.