La collaborazione dà altri frutti. Saliceta, ecco il nuovo campo in erba sintetica. Una garanzia per la ’cantera’ dei gialloblù

Il rapporto di collaborazione trentennale tra il Modena e la Polisportiva Saliceta San Giuliano si gode un nuovo capitolo della sua storia.

Con una doppia amichevole coi pari età del Rimini, le categorie Under 15 e Under 16 del settore giovanile canarino hanno inaugurato ufficialmente il nuovo campo in erba sintetica della Polisportiva, il ’Manfredini’, il campo principale della struttura sportiva. Intervento fortemente voluto e ormai necessario viste le condizioni del precedente manto erboso, sempre sintetico ma da qualche tempo non più consono alle prestazioni dei giovani calciatori. Grazie all’impegno della Polisportiva, con uno sforzo da quasi 400mila euro, il quartier generale della ’cantera’ gialloblù è stato rinnovato: "Pensiamo di continuare il rapporto ancora per tanti anni – ha detto Adriano Goretti, presidente della Polisportiva – il campo non era più giocabile, siamo andati incontro alle esigenze del Modena ma anche alle nostre".

"Un segnale bellissimo – ha continuato il responsabile del settore giovanile del Modena, Davide Caliaro – del rapporto con la Polisportiva ma anche della crescita del movimento. L’inaugurazione di un campo rappresenta sempre qualcosa di positivo e siamo ben felici di essere parte di questo movimento".

Già lo scorso anno, sempre in collaborazione con il Modena, era stati rifatti in sintetico un campo a 7 e due campi a 5 della struttura, punto di riferimento per tutto il calcio giovanile canarino. Al taglio del nastro, presenti anche l’assessore allo sport del Comune di Modena, Andrea Bortolamasi e il vice presidente della Figc-Lnd Emilia-Romagna, Vincenzo Credi (nella foto).

