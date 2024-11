La Giana batte un colpo. Stuckler stende il Lecco

di Fulvio D’Eri

GORGONZOLA (Milano)

Una Giana cinica e concreta batte un anonimo Lecco e conquista punti pesanti in chiave salvezza. Per gli ospiti tanta confusione e poche idee: quinto ko esterno stagionale. Parte bene il Lecco. Lepore manda in profondità Galli che, dal fondo, lascia partire un preciso cross sul quale si avventa Sipos: fuori. Poi il gol decisivo: angolo dalla destra, colpo di testa ad incrociare di Previtali, Furlan respinge male e permette a Stuckler, solo soletto, di mettere la palla in rete. Al 28’ Frigerio anticipa tutti su cross di Kritta ma la sua girata si stampa sul palo. A inizio ripresa ancora Kritta mette in mezzo per Sipos che spreca. E al 15’ Galeandro non inquadra di poco la porta con una conclusione dal limite: il Lecco prova il forcing, ma non riesce mai a impensierire Mangiapoco. Mentre nel finale ci vuole una gran parata di Furlan per dire di no a Stuckler.