La giovane atleta di San Pietro in Casale si fa valere anche come allenatrice dei ragazzi della Csr. Ju Jitsu, Farné vince l’oro al Balkan Championship

Ai bordi e sul tatami Antonella Farné si conferma vincente. La giovane atleta di San Pietro in Casale ha vinto la medaglia d’oro al Balkan Championship, andato in scena a Pitesti (Romania) dal 18 al 22 settembre scorsi, ma ha ottenuto altrettante soddisfazioni anche come coach dei ragazzi dei CSR Ju Jitsu Italia e della CSR Invictur, la palestra che ha aperto nel suo paese natale. Tra i suoi allievi anche il fratello e la sorella più piccoli, Cecilia e Andrea, classificatisi rispettivamente sesta e primo nelle categorie U16 -52 kg e U12 -44 kg, con un altro oro portato a casa dalla famiglia Farné. Dopo aver applaudito i due piccoli allievi, la pluri campionessa italiana è stata anche al fianco di Ester Cariani, all’esordio internazionale nella categoria U14 -44 kg e a Lorenzo Belletti, U18 impegnato nella categoria -62 kg, anch’egli alle prime gare fuori dai confini nazionali. Farné invece è salita sul tatami nella categoria Adults Woman -52 kg, forte di un lungo palmares che l’ha vista più volte trionfare a livello nazionale e internazionale vantando anche un bronzo agli ultimi World Combact Games, le Olimpiadi delle discipline di combattimento. In una categoria interamente composta da atlete nei primi posti del ranking mondiale, Farné ha iniziato con una vittoria per KO tecnico sulla rumena Paunescu, guadagnando così la semifinale con la coriacea atleta tedesca Andrea Pflefka, già campionessa del mondo nella -48kg e ora passata al peso superiore. Dopo una partenza misurata e una breve fase di studio, l’atleta di San Pietro in Casale chiude 14 – 7. Infine la finale dove Farné trova la connazionale Martina Porcile: anche in questo caso la bolognese non ha problemi nel superare l’avversaria, chiudendo 12-3 e mettendosi la medaglia d’oro al collo. "E’ stato un onore essere presente anche come coach e non solo come atleta" – racconta Farné – "la nuova scuola di Ju Jitsu è appena nata ma ha già un campione internazionale. Siamo fieri dei risultati raggiunti a questo Balkan Championship".

Gianluca Sepe