La squadra. Angella non ci sarà. Con Amoran c’è Plaia

Angella alla fine non ci sarà: il capitano biancorosso non è al meglio e Zauli sceglie di non rischiarlo. Non ci sarà neanche Di Maggio, mentre Seghetti è nella lista dei convocati e se ci sarà necessità potrà dare una mano in corsa. L’attaccante è uscito non al meglio dalla gara con il Campobasso, ma l’infortunio si è rivelato meno grave del previsto, tanto da consentirgli di essere in campo ieri. In attacco, Zauli ritrova Montevago che guiderà il reparto offensivo. Passo indietro: senza Mezzoni (squalificato), sulla fascia destra ci sarà spazio per Leo, mentre a sinistra torna dal primo minuto Giraudo. Al centro della difesa la coppia dei giovani, Amoran e Plaia. In mediana, spazio a Torrasi e Giunti, mentre sulla trequarti, alle spalle della punta, l’allenatore del Perugia dovrebbe confermare in blocco Bacchin a destra, Matos alle spalle della punta e Lisi sulla fascia sinistra.