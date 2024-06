L’Atletica Umbertide è d’oro. La giovane società sempre in pista. Silvestrelli: "Madre di tutti gli sport. Facciamo senza sosta la nostra parte»

Centoquarantuno atleti di cui 76 atleti under 18 e 65 adulti che praticano dal classico podismo, alla velocità e poi corsa ad ostacoli, salto in alto, salto in lungo, lancio del giavellotto, lancio del disco e getto del peso. Questi i numeri e gli sport dell’Atletica Umbertide, giovane ma fortissima associazione sportiva. Nata nel 2012 dalla brillante intuizione di Stanislao Silvestrelli e Fabrizio Grilli, puntando da subito sui giovani ed azzeccando una serie di manifestazioni accattivanti come il Memorial Rudy Dorelli (dal 2013 al 2019), la Mangialonga, "CorriUmbertide By Night e poi partecipando ai campionati ufficiali, A.U. è diventata una delle più solide realtà sportive locali e non solo. Ad illustrare storia ed attività della compagine Alessio Silvestrelli, vice presidente e figlio di Stanislao, colui che è stato il vero precursore dell’atletica ad Umbertide. "L’Atletica leggera – dice Silvestrelli - è la madre di tutti gli sport, base fondamentale che ogni bambino o adulto dovrebbe avere per praticare qualsiasi altra disciplina. Se ne dovrebbe parlare più ai genitori, ai giovani e ai bambini. Noi da parte nostra siamo da 12 anni allo stadio "Morandi", dal lunedì al venerdì, facendo senza sosta la nostra parte".

Quali sono le discipline più amate e di eccellenza?

"Tra gli over 18 il podismo. Gare di mezzofondo e fondo che vanno dai 5 km alla maratona, dalla corsa su strada ai trail in montagna. Tra i giovani lavoriamo molto anche sulle varie tipologie di salto, in lungo ed in alto, ed anche velocità".

Chi sono gli atleti di spicco? Ci sono record particolari?

"Nel settore senior spiccano diversi nomi. Attualmente l’atleta di punta è Leonardo Grilli, tra i migliori a livello regionale, seguito a ruota da Andrea Lombardo Facciale cresciuto nel nostro vivaio. In campo femminile Arianna Fabbri è tra le migliori podiste dell’Umbria. Nel settore giovanile dobbiamo menzionare Gaia Elettra Piselli (2009) che in primavera è stata convocata nella rappresentativa ’Umbra cadetti’ per il salto in lungo".

Come sono gli impianti dedicati ad Umbertide e quali vorreste fossero attivati o implementati?

"Da quando siamo nati le varie amministrazioni comunali ci hanno concesso spazio allo stadio "Morandi" dove è presente una pista ancora in buone condizioni. Da quest’anno siamo riusciti ad ottenere anche per alcune ore una palestra, che garantisce il regolare svolgimento degli allenamenti in inverno. Per ora va bene così, poi se nei prossimi anni si troveranno dei soldi per rigenerare lo stadio tanto meglio".