Le citte amaranto oggi alle 14.30 allo stadio comunale per gli ottavi di finale. L’Arezzo femminile contro l’ostacolo Fiorentina: derby di Coppa per scrivere la storia

È una di quelle giornate che non capita tutti i giorni di vivere in casa Arezzo calcio femminile. Oggi alle ore 14.30, infatti, le amaranto ospiteranno allo stadio Comunale la Fiorentina per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una sfida prestigiosa contro una compagine storica attualmente seconda nel campionato di serie A ad un solo punto di distacco dalla Juventus capolista. Per le ragazze di Ilaria Leoni, che non stanno vivendo un buon momento in serie B in termini di prestazioni e risultati, è l’occasione per mettersi in mostra, contro una squadra molto più forte e quindi favorita, senza l’assillo del risultato e con la spensieratezza di chi non ha niente da perdere. E chissà che proprio questo incontro non possa permettere alle calciatrici amaranto di sbloccarsi, anzitutto psicologicamente, dopo tre sconfitte consecutive amare anche nei punteggi, come il 5-1 maturato a Cesena o lo 0-3 interno contro il Brescia. Per tante ragazze amaranto si tratterà di un incontro speciale: Fortunati, Martino, Corazzi, Lorieri, Martina e Margherita Santini, Bartalini e la capitana Razzolini hanno tutte militato nelle giovanili viola o in prima squadra in un passato più o meno recente. Appuntamento quindi oggi al Comunale con ingresso gratuito. Chi passa il turno accederà ai quarti di finale in programma giovedì 16 gennaio (andata) e giovedì 30 gennaio (ritorno). Per quanto riguarda le amaranto, dopo la sfida odierna, testa di nuovo al campionato: domenica, nuovamente al Comunale, arriva la Res Women per il nono turno.