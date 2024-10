Prima Categoria. Pareggio a reti inviolate del Montignoso in casa del Serricciolo. Partita da incorniciare per il Mulazzo che vince in trasferta

serricciolo

0

montignoso

0

serricciolo: Tonelli R., Berti (72’ Mosti), Casciari (57’ Lisi), Dell’Amico (81’ Vegnuti Mar.), Guelfi, Lazzoni, Piscopo, Shqypi, Mancini (81’ Barattini), Maggiore, Bondielli. All. Borghetti

Montignoso: Tognoni, Di Benedetti, Verduci (70’ De Angeli), Del Padrone, Granai, Monopoli, Giulianelli, Donati (46’ Youssefi), Bertuccelli, Costa (84’ Offretti), Vatteroni (61’ Della Pina). All. Alberti

Arbitro: Incontrera di Livorno

SERRICCIOLO – Terzo pareggio per il Serricciolo, ancora a secco di vittorie. Al 10’ ripartenza del Montignoso sull’asse Vatteroni-Costa con quest’ultimo che tira centrale, ma Tonelli interviene prontamente. Al 18’ grande giocata di Shqypi che libera da fuori area Piscopo che, però, spara alto sopra la traversa. Al 20’ la punizione di Shqypi è centrale e Tognoni para senza troppi problemi. Un minuto dopo la semirovesciata di Mancini chiama in causa il portiere avversario che respinge in due tempi. Al 30’ il gran missile di Giulianelli sfiora l’incrocio. Al 42’ tiro dal limite di Mancini, deviazione di Granai e palla che esce di pochissimo. Al 47’ punizione di Bondielli che pesca Maggiore in area, ma il suo tiro non ha fortuna. Al 65’ angolo di Costa, svetta Monopoli che di testa colpisce il palo. Al 67’ botta secca di Della Pina, ma il numero uno dei locali si fa trovare pronto. Al 75’ il tentativo di Maggiore finisce alto. Al 91’ Bertuccelli incrocia, ma la palla sfuma a lato.

Ilaria Gallione