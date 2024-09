Prima Categoria Trasferta per il Montignoso che fa visita all’Unione Tempio Chiazzano. Il Serricciolo chiede strada al Porcari. Borghetti: "Massima attenzione»

Primo match interno stagionale per il Serricciolo che nella seconda giornata del campionato di Prima Categoria ospiterà all’ Arcinaso il quotato Porcari. I gialloblù, questo pomeriggio alle 15.30, proveranno a centrare il primo successo davanti al proprio pubblico dopo il buon pari registrato nel precedente turno contro il Montecarlo. Di contro anche i lucchesi, reduci dall’1-1 contro il Pieve Fosciana, saranno intenzionati a raccogliere più punti possibili per cominciare a dimostrare le proprie qualità. "Oggi affronteremo una squadra che ha cambiato tanto – spiega mister Borghetti – l’allenatore in primis, ma che comunque è stata costruita per stare nelle parti nobili della classifica che, come succede da diversi anni, raggiunge sempre. A differenza, però, delle scorse annate adesso la loro formazione è stata dotata di una maggiore struttura fisica e proprio per questo dovremo fare la massima attenzione, specialmente sulle palle inattive. Detto questo noi ci faremo trovare pronti. Dai miei ragazzi mi aspetto una grande prestazione e sono sicuro che scenderanno in campo per dare il 200%. Anche se noi abbiamo caratteristiche diverse rispetto ai nostri avversari, cercheremo di limitarli e proveremo a fare la nostra partita così come l’abbiamo preparata in settimana". Il tecnico dei galletti dovrà, però, fare i conti ancora con qualche assenza di troppo. Capitan Lisi e Mosti, infatti, non saranno ancora disponibili. In forse anche Giannantoni.

Trasferta, invece, per il Montignoso che affronterà l’Unione Tempio Chiazzano con l’intento di conquistare i tre punti in palio, tentando di assicurarsi il secondo successo consecutivo, dopo quello arrivato nella gara d’esordio contro l’Atletico Lucca.

Il Romagnano in casa proverà a riscattare la sconfitta di domenica scorsa, cercando di superare il Mulazzo in una sfida che si annuncia aperta a qualsiasi risultato.

