Soddisfazione a Pesaro e Vallefoglia. Un mare di società e un oro olimpico come madrina. Partecipazione senza precedenti per i due Challenge

Oltre 4000 Challenge card e più di 7000 gadget distribuiti a chi si è messo in gioco in diverse discipline, 50 società sportive coinvolte, tantissimi partecipanti e una pallavolista campionessa olimpica ad aprire una delle due iniziative. Sono solo alcuni dei numeri di Pesaro Challenge e Vallefoglia Challenge, manifestazioni che hanno fatto il pieno anche quest’anno, in due weekend, nonostante il caldo e gli impegni concomitanti. L’obiettivo principale era la promozione dello sport attraverso open day e dimostrazioni a cielo aperto, facendoli diventare delle vere e proprie vetrine dello sport. In questi due fine settimana si sono svolti anche più di 15 tornei, competizioni e gare, alcune delle quali altamente inclusive, come la gara di nuoto in mare e il torneo di baskin. Grande successo anche per gli eventi del Plogging, con oltre 80 Kg di rifiuti raccolti (tra Pesaro e Vallefoglia) e per le attività cinofile proposte. Numeri importanti si sono registrati anche per la Maratona delle tipizzazioni proposta da Admo, Sponsor Etico della manifestazione. Molto gradito l’abbinamento tra musica e food, spettacoli serali ed eventi.

Storica può definirsi l’inaugurazione della 2ª edizione del Vallefoglia Challenge, con la premiazione, da parte del sindaco Ucchielli, della campionessa olimpica Gaia Giovannini, alla quale è anche arrivato il saluto del presidente del Coni, Giovanni Malagó ."Si può dire - scrivono gli organizzatori - che le manifestazioni sportive Pesaro Challenge e Vallefoglia Challenge siano state un successo, unendo emozioni, talento, spirito di comunità e celebrando non solo le vittorie degli atleti, ma anche i valori dello sport. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato alle manifestazioni, dando appuntamento all’edizione del 2025".

