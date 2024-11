Sugli spalti. Biglietti anche al botteghino. Gli orari della prevendita

Dopo le disposizioni dell’Osservatorio Nazionale sulla Manifestazioni sportive, ieri mattina è stata la volta del Gos. Dopo la consueta riunione è partita la vendita dei tagliandi per la gara di venerdì sera al "Curi" contro l’Arezzo, fischio di inizio alle 20,30. La prevendita dei biglietti è possibile nelle ricevitorie abilitate Ticketone di tutta l’Umbria e anche in biglietteria. C’è anche la possibilità di acquistare in modalità online ma in questo caso sarà obbligatoria la Grifo Card. La biglietteria di Pian di Massiano sarà aperte nei seguenti orari ( (presentarsi muniti di carta d’identità, no tessera sanitaria): oggi e domani dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Venerdì, giorno della gara, sarà possibile acquistare i tagliandi dalle sempre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 con orario di chiusura tassativo, ma è sempre possibile dopo questo orario acquistare online e nelle ricevitorie.

Divieto di vendita nei settori ordinari (Tribuna e Curva Nord) per i residenti nella provincia di Arezzo tranne per i possessori di Grifo Card.

Per quanto riguarda il settore ospiti, l’acquisto tagliandi è consentito solo nelle ricevitorie Ticketone di Arezzo e solo se in possesso di tessera del tifoso dell’Arezzo. Non è autorizzata la vendita online. Chiusura vendite ospiti, domani alle 19.

Per i tifosi dell’Arezzp non sono previste ulteriori limitazioni né l’obbligo di muoversi con i pullman come era stato imposto quindici giorni fa ai tifosi della Ternana. I tesserati amaranto sono circa 650 ed è probabile che stavolta anche i gruppi organizzati decidano di seguire la squadra. Sarebbe un ritorno al “Curi” a distanza di 13 anni dall’ultima volta (13 marzo 2011, serie D).