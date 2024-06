Tennis In B2 la strada verso la salvezza si fa impervia per le ragazze dello Junior Club Next Gen. Tutta una stagione negli spareggi. Bianchi: "Lotteremo fino alla fine»

Con la sconfitta per 3 a 1 contro il Montecatini Terme nell’ultima giornata di campionato si è materializzato lo scenario peggiore per le ragazze dello Junior Club Next Gen. La squadra femminile si è classificata al quinto posto, a un solo punto dalle terze, e dovrà adesso giocare il playout per cercare di rimanere in Serie B2. Contro il Montecatini non è bastata la vittoria della numero uno Martina Spigarelli su Gloria Ceschi (7-6, 6-3). La giovane Victoria Lanteri Monaco ha perso al terzo con Elisa Petroni (6-4, 3-6, 6-0) e sempre al terzo Alessandra Simonelli ha ceduto a Vittoria Benedetti (6-4, 2-6, 6-3). Sfortunato anche il doppio dove Spigarelli-Lanteri si sono fermate al super tie-break contro Ceschi-Benedetti (3-6, 6-3, 10-5).

"E’ stato un campionato molto difficile – è stato il commento amaro della team manager Alessandra Bianchi – nel quale sin dall’inizio si è capito quali sarebbero state le due squadre a retrocedere mentre le altre cinque potevano arrivare indifferentemente prime o quinte. A noi purtroppo è toccato arrivare quinte. Ci sono state molte partite equilibrate, giocate fino al terzo set, che per pochi punti hanno deciso gli incontri. Il tennis è questo. Non c’è pareggio e una squadra deve vincere. A volte è andata bene a noi e più spesso è andata bene alle altre. Per un solo punto andiamo allo spareggio ma non mi sento di rimproverare nulla alle mie giocatrici che in campo hanno sempre dato tutto quello che avevano".

Lo Junior Club Next Gen affronterà il President Tennis Club di Parma, arrivato quarto nel suo girone, in un doppio spareggio con andata il 23 giugno e ritorno il 30. "Lotteremo sino alla fine dando il cento per cento per rimanere in serie B – chiosa la Bianchi – perché sentiamo di meritarcela".

Gianluca Bondielli