Un club che abbraccia quattro comuni. Anno impegnativo per la Metauro Basket Academy. Creati 11 gruppi minibasket e 10 squadre giovanili

Sarà una stagione molto impegnativa, quella appena iniziata, per la Mba (Metauro Basket Academy), che quest’anno può contare sull’apporto di Nuovo Basket Fossombrone, Pallacanestro Fermignano e Pallacanestro Acqualagna, e forte del riconoscimento di "Centro VL" dalla Victoria Libertas Pesaro. La società si è iscritta a 10 campionati giovanili (8 maschili e 2 femminili) e organizza 11 gruppi minibasket dislocati nei centri minibasket di Colli al Metauro, Fossombrone, Acqualagna, Fermignano e Urbino, per bambini dai 3 ai 12 anni. Il responsabile Tecnico dell’Academy sarà ancora Luca Ciaboco, giunto alla sua quarta stagione sul Metauro, che guiderà direttamente una squadra Under 13 e l’Under 15 Eccellenza. Nell’Under 17 Eccellenza è confermato coach Riccardo Paolini, ex allenatore di serie A, Legadue e B, al terzo anno con la Mba. Spazio anche per Gabriele Giordani, che guiderà l’Under 14, oltre a continuare a ricoprire il ruolo di direttore generale della società.

La new entry è quella di Luigi Gresta, anche lui allenatore ex serie A, Legadue e B, con importanti esperienze anche all’estero e scopritore di talenti, ha accolto con grande entusiasmo la proposta di allenare i due gruppi femminili che competeranno in Under 13 e Under 15. Altro ritorno gradito è quello di Carlo Renzi, che guiderà Under 13, Under 15 e Under 17, oltre al Minibasket di Acqualagna. E poi una schiera di giovani allenatori e assistenti pronti a inseguire il miglioramento dei giovani dell’Academy: Jacopo Spadoni e Sergio Falcone in Under 19 Gold; Andrea Dominici in Under 13 e Under 15 Eccellenza; Luca Giordano in Under 15 e Under 17; Carlo Del Pontano in Under 14; Vincenzo Altieri nel femminile; il preparatore Andrea Cambrini a prendersi cura della fase atletica e pesistica. A proposito di lavoro con i pesi e di atletica, dopo le palestre interne già realizzate al Palaspada di Fossombrone e al Palasport di Acqualagna, durante la stagione sarà ultimata anche quella del Palasport di Fermignano, che in questi giorni è interessato da lavori interni per il rifacimento ex-novo del partquet.

Del gruppo della Mba faranno parte anche gli istruttori minibasket di Fossombrone-Colli al Metauro Andrea Mancinelli, Diego Rosatti, Tommaso Tamburini, Michele Guardato, e Fermignano-Urbino Fabio Cagnoli, Gianluca Arduini, Edoardo Giantomasso, Lorenzo Cleri. Venti allenatori e istruttori per una stagione che si preannuncia caldissima. Per tutti i bambini e bambine che volessero provare il basket, sul sito www.metaurobasket.academy sono reperibili le indicazioni per accedere alla prova gratuita di 2 settimane.

b. t.