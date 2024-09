Va tutto male per la Carrarese. Azzurri beffati nel finale di gara. Illanes si fa espellere dall’arbitro. E Vázquez punisce su rigore

cremonese

1

carrarese

0

CREMONESE: (3-5-2): Fulignati; Antov (92’ Lochoshvili), Ravanelli, Bianchetti; Barbieri (69’ Zanimacchia), Pickel, Castagnetti, Vandeputte (46’ Johnsen), Sernicola; Bonazzoli (46’ Vazquez), De Luca (69’ Nasti). A disp.: Saro, Quagliata, Falletti, Majer, Moretti, Milanese, Tsadjout. All. Stroppa.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Capezzi (89’ Capello), Schiavi, Cicconi; Zuelli, Panico; Finotto (89’ Cerri). A disp. Mazzini, Motolese, Oliana, Giovane, Della Latta, Scheffer, Belloni, Cherubini, Palermo, Palmieri. All. Calabro.

Arbitro: Ghersini di Genova; assistenti Vigile di Cosenza e Belsanti di Bari; quarto uomo Cappai di Cagliari; al Var Maggioni di Lecco, AVAR Minelli di Varese.

Marcatori: 87’ (r.) Vazquez (CR).

Note: spettatori 8577 (di cui 6313 abbonati e 718 ospiti); angoli 5-5: espulso all’85’ Illanes, 97’ espulso Pickel per doppia ammonizione; Capezzi, Illanes, Capello; recupero 2’e 7’.

CREMONA - Seconda sconfitta consecutiva per gli azzurri che a Cremona ripetono la bella prova di Cesena ma ancora una volta tornano a casa a mani vuote. Il primo squillo del match è arrivato proprio da quest’ultimo che al 3’ ha staccato benissimo su un cross da sinistra impegnando severamente Bleve che con la punta delle dita ha deviato in corner. Al 20’ la Cremonese ha sfiorato di nuovo il gol, stavolta col "gemello" d’attacco Bonazzoli che in area ha fatto partire un siluro sul quale si è opposto di nuovo uno strepitoso Bleve. Sulla respinta De Luca non è riuscito a ribadire in rete. E la Carrarese? Gli azzurri sono venuti fuori nella seconda parte del tempo. Al 34’ Capezzi ha smarcato splendidamente in area Finotto ma l’attaccante non ha trovato la coordinazione giusta per calciare a rete. Al 37’ Zanon sulla destra è sfuggito a Sernicola scodellando un bel pallone in mezzo. Panico di coscia in quale modo ha indirizzato in porta ma Fulignati si è salvato in corner. I grigiorossi sono tornati a farsi vedere in area avversaria con un’inzuccata sopra la traversa di Antov al 43’ su corner di Castagnetti ma sono stati i marmiferi un minuto più tardi a fallire clamorosamente il vantaggio. Panico ha pescato in area Finotto che davanti a Fulignati non è riuscito a centrare la porta. Al rientro in campo Stroppa ha cambiato qualcosa in attacco inserendo Vazquez e Johnsen a conferma che qualcosa non stava andando. Subito ottima l’intesa fra i due con "El Mudo" che ha imbeccato Johnsen al 48’ bravo nel tiro a giro ma ancora più bravo Bleve nel parare a terra. Gli azzurri non sono rimasti a guardare. Sull’azione seguente Capezzi ha servito Schiavi in aera che di punta ha impegnato Fulignati. L’avvio ad altissimo ritmo delle due squadre al 50’ ha sortito un palo pieno del solito Johnsen ed al 53’ una paratona di Fulignati su gran girata dal limite di Finotto. Il match è continuato nell’ottica dell’alternanza con azioni da ambo le parti. Quando il pari sembrava scritto all’85’ è arrivato il colpo di genio di Vazquez che ha liberato Johnsen davanti al portiere. Illanes non ha potuto far altro che tirarlo giù provocando il rigore e la sua espulsione. Dal dischetto l’argentino è stato glaciale nel battere Bleve.

Gianluca Bondielli