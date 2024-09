Vela, la gara organizzata dalla Lega navale. Pesaro celebra il patrono con la tradizionale regata. Sabato, imbarcazioni in mare per la 34ª edizione

Dopo la pausa estiva, la Lega navale di Pesaro riprende le sue attività sabato 21 settembre con un tradizionale appuntamento, la regata del Patrono, arrivata alla 34ª edizione. "Una data che segna la fine dell’estate, ma anche la voglia di ritrovarsi di nuovo insieme – sottolinea il presidente del sodalizio, Antonio Rossini –. In questa manifestazione si mescolano, come sempre, sano agonismo, amicizia e divertimento". Il programma del 21 settembre ricalca quello degli altri anni: alle 9 il briefing nella sede della Lega navale in Strada tra i Due Porti, alle 11 la partenza, con tempo limite per tagliare il traguardo fissato per le 16,30.

Confermato il percorso fino a Fossosejore, con due giri da effettuare per le barche più grandi. Sono ammesse tutte le imbarcazioni a vela e derive: i cabinati saranno suddivisi in categorie e in base alla loro lunghezza fuori tutto (Alfa, Bravo, Charlie e Delta). Sarà possibile iscriversi anche nella categoria vele bianche. La classifica sarà calcolata in base agli arrivi in tempo reale senza applicazione di compensi, criterio utilizzato solo per le derive. Premi per i primi tre classificati di ogni categoria, che saranno consegnati direttamente in sede, dopo il pranzo offerto a tutti gli equipaggi. Iscrizioni fino al 20 settembre alle 12,30.