Volley In Serie C maschile gli apuani vincono trascinati da un numeroso gruppo di tifosi. Massa Carrara affonda la Turris. Cei: "Positivo l’approccio emotivo»

Massa Carrara

3

Grandi Turris

0

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Angeloni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Calcagnini, De Luca, Guadagnucci, Guidi, Haxhijmeri, Massa, Mosca, Nannini, Passino, Pitto, Podestà. All. Cei.

GRANDI TURRIS: Balducci, Bonanno, Cannelli, Dorigo, Garagunis, Grassini, Lombardini, Lupo, Patrini, Pasquini, Prefetto, Scavone, Toni, Valerio, Virdichizzi. All. Volk.

Arbitri: Turturro e Bambusa.

Parziali: 27-25, 25-17, 25-22.

MASSA – La Pallavolo Massa Carrara si è subito riscattata dell’esordio negativo a Vecchiano ottenendo la prima vittoria stagionale nella seconda giornata del campionato mschile di Serie C. I ragazzi apuani hanno battuto in scioltezza la Grandi Turris in un Palazzetto dello Sport di Massa gremito di spettatori. Il primo set è stato molto combattuto e si è risolto solo ai vantaggi a favore della formazione di casa che poi ha preso decisamente il sopravvento nella seconda frazione, vinta con un largo vantaggio. Anche nel terzo set i massesi sono riusciti a mantenere la concentrazione necessaria per chiudere il match e portarsi a casa i tre punti.

"Sono contento del risultato ma soprattutto dell’approccio emotivo, completamente diverso da quello della scorsa settimana – ha commentato il coach Luca Cei –. Il contributo dei giocatori più esperti si è fatto sentire anche sul piano mentale. I ragazzi hanno saputo fare gruppo, incitarsi e aiutarsi. È qualcosa di cui abbiamo parlato in allenamento, su cui stiamo lavorando. E’ un aspetto importante che fa parte del processo di crescita. Ci sono state individualità che hanno dato un contributo maggiore ma il punto di forza della squadra è stato il gruppo. La società è riuscita a portare al Palazzetto molti atleti e tante persone per sostenerci. A tutti va il nostro ringraziamento. Il tifo è una componente galvanizzante per tutta la squadra e sinonimo di un senso di appartenenza che stiamo cercando di coltivare anche tra i gruppi dei più giovani".