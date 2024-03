F1 Bahrain 2024, oggi la gara: orario tv e griglia. Perché si corre di sabato

Sakhir (Bahrain), 2 marzo 2024 - Ci siamo: è il grande giorno del via del Mondiale di Formula 1. La stagione comincia con il Gran Premio del Bahrain, che andrà in scena sul tracciato di Sakhir. Si apre la caccia al campione in carica Max Verstappen, che su questa pista ha chiuso davanti a tutti nella passata annata. L'olandese ha ripreso da dove si era fermato, ossia conquistando ieri in qualifica la pole position ai danni di Charles Leclerc, secondo, e che in Bahrain si impose nel 2022. L'altro ferrarista Carlos Sainz parte dalla quarta piazza, preceduto da George Russell su Mercedes. Il favore del pronostico pende dalla parte di Verstappen, ma il gap fra Red Bull e Ferrari pare limato rispetto al 2023. C'è ovviamente grande curiosità per scoprire come si comporterà Lewis Hamilton. Il britannico, nono in griglia, comincerà la sua ultima stagione da pilota Mercedes, per poi trasferirsi dal prossimo anno al Cavallino Rampante.

La griglia di partenza al Gp del Barhain

Prima fila: 1. Verstappen (Red Bull), 2. Leclerc (Ferrari) Seconda fila: 3. Russell (Mercedes), 4. Sainz (Ferrari) Terza fila: 5. Perez (Red Bull), 6. Alonso (Aston Martin) Quarta fila: 7. Norris (McLaren), 8. Piastri (McLaren) Quinta fila: 9. Hamilton (Mercedes), 10. Hulkenberg (Haas) Sesta fila: 11. Tsunoda (Racing Bulls), 12. Stroll (Aston Martin) Settima fila: 13. Albon (Williams), 14. Ricciardo (Racing Bulls) Ottava fila: 15. Magnussen (Haas), 16. Bottas (Sauber) Nona fila: 17. Zhou (Sauber), 18. Sargeant (Williams)

Decima fila: 19. Ocon (Alpine), 20. Gasly (Alpine)

Il Gran Premio del Bahrain si corre oggi (sabato 2 marzo) e non domenica per la concomitanza con il periodo del Ramadan. Il via è fissato per le 16 italiane. A garantire la diretta tv saranno i canali Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. Si potrà seguire la gara anche in streaming, attraverso Sky Go oppure Now.

2004: Michael Schumacher; 2005: Fernando Alonso; 2006: Fernando Alonso; 2007: Felipe Massa; 2008: Felipe Massa; 2009: Jenson Button; 2010: Fernando Alonso; 2011: annullato; 2012: Sebastian Vettel; 2013: Sebastian Vettel; 2014: Lewis Hamilton; 2015: Lewis Hamilton; 2016: Nico Rosberg; 2017: Sebastian Vettel; 2018: Sebastian Vettel; 2019: Lewis Hamilton; 2020: Lewis Hamilton; 2021: Lewis Hamilton; 2022: Charles Leclerc; 2023: Max Verstappen

