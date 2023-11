F1 Gp di Las Vegas live, scintille al via tra Leclerc e Verstappen. La gara in diretta

Las Vegas, 19 novembre 2023 - Nel week end del Gp di Las Vegas la Ferrari sembra aver annullato il gap con la Red Bull: Charles Leclerc è in pole e Carlos Sainz ha registrato il secondo tempo nelle qualifiche, ma lo spagnolo partirà dalla 12esima posizione per via della penalità di 10 posizioni da scontare.

A fianco al monegasco ci sarà il cannibale Max Verstappen, già laureatosi campione del mondo, ma con ancora il piede pesante sull'acceleratore. In seconda fila la Mercedes di George Russell e la Alpine di Pierre Gasly. Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, si è detto soddisfatto: "Nel complesso il risultato è molto positivo. Fare una doppietta in qualifica all'esordio a Las Vegas è positivo, ma più che per la pole la cosa bella è il fatto che siamo stati davanti in ogni sessione", ma la penalità non lo convince: "Dovremmo discuterne lunedì con la Fia".

Griglia di partenza:

1a fila 1. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1'32"726 2. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1'33"104

2a fila 3. George Russell (Gbr) Mercedes 1'33"112 4. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1'33"239 3a fila 5. Alexander Albon (Tha) Williams 1'33"323 6. Logan Sargeant (Usa) Williams 1'33"513

4a fila 7. Valtteri Bottas (Fin) Alfa Romeo 1"33"525 8. Kevin Magnussen (Den) Haas 1"33"537

5a fila 9. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1"33"555 10 Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes 1"33"837

6a fila 11. Sergio Perez (Mex) Red Bull 1"33"855 12. Carlos Sainz (Esp) Ferrari 1"32"770

7a fila 13. Nico Hulkenberg (Ger) Haas 1'33"979 14. Lance Stroll (Can) Aston Martin 1"34"199

8a fila 15. Daniel Ricciardo (Aus) Alphatauri 1'34"308 16. Lando Norris (Gbr) McLaren 1'34"703

9a fila 17. Esteban Ocon (Fra) Alpine 1'34"834 18. Zhou Guanyu (Chi) Alfa Romeo 1'34"849

10a fila 19. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1'34"850 20. Yuki Tsunoda (Jpn) Alphatauri 1'36"447