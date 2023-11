Formula 1, Verstappen: "Gara difficile ma bellissima"

Las Vegas (Stati Uniti), 19 novembre 2023 – La penalità di 5” per un sorpasso azzardato ai danni di Charles Leclerc in avvio di gara non spaventa Max Verstappen che anche sul nuovo circuito cittadino di Las Vegas sale sul gradino più alto del podio anche e si prende la sua cinquantatreesima vittoria in Formula 1, eguagliando il numero di successi di Sebastian Vettel. Un successo conquistato al termine di un gran premio a dir poco ricco di emozioni e sorpassi, tra cui quello che, a poche curve dalla bandiera a scacchi, ha consentito al ferrarista Charles Leclerc di prendersi la seconda posizione a scapito del compagno di squadra dell’olandese, Sergio Perez: “E’ stata una gara difficile – ha spiegato l’olandese ai microfoni di David Coultard a fine gara –. Ho cercato di attaccare in partenza e credo che sia io che Charles abbiamo frenato un po’ tardi. Io ho perso un po’ l’aderenza, sono andato un po’ largo e sono stato penalizzato. Questo ci ha costretti ad inseguire, ho dovuto operare un po’ di sorpassi per arrivare a battagliare con i primi due. Qui il DRS è molto potente e consente a chi ti sta dietro, anche quando sei in testa, di recuperare. Questo credo che abbia creato delle belle battaglie e in pista è stato tutto sicuramente molto divertente. Il contatto che ho avuto non ha creato danni ingenti alla struttura, solo un piccolo problema che dava sottosterzo alla macchina ma per fortuna non ci ha impedito di vincere la gara. Come ho detto è stato tutto molto divertente e c’è stato anche un basso degrado delle gomme per via di un buon asfalto”. Pur con un po’ di rammarico per non essere riuscito ad agguantare la vittoria nonostante la partenza in pole position, anche il ferrarista Charles Leclerc, protagonista di una bellissima battaglia con Verstappen, si è detto pienamente soddisfatto della gara: “Che gara! Mi sono divertito tantissimo, anche se alla fine sono un po’ dispiaciuto di aver chiuso soltanto al secondo posto. In partenza è stato tutto complicato, perché Max ha perso un po’ di grip e mi ha buttato all’esterno. Avevamo però il passo, lo abbiamo superato ed eravamo davvero molto forti nel complesso. È stata davvero un’ottima gara. Abbiamo avuto un po’ di sfortuna con la “Safety Car”. Non siamo rientrati perché non sapevamo cosa avrebbero fatto gli altri, abbiamo mantenuto la posizione in pista, la prima, ma alla fine è stato difficile gestire le gomme usurate. Un secondo posto conquistato in battaglia che mi è piaciuto. In questo fine settimana mi sono davvero divertito, nonostante non sia partito nel migliore dei modi. Sono felicissimo che sia finito così. È uno sport incredibile e credo non ci potesse essere una prima gara migliore su questo circuito. Sono contentissimo. Come ho detto, dispiace per il secondo posto, io ho dato tutto, sono sicuro che i tifosi si siano divertiti a guardarla e spero ce ne siano altre così”. Soddisfazione anche nelle parole di Sergio Perez, arrivato terzo dopo una bellissima battaglia con Leclerc: “All’inizio ho avuto danni e tutto è partito in maniera difficile – ha spiegato il messicano –. Non potevamo cambiare più di tanto la macchina. Il cambio dell’ala ci ha portato sul fondo della griglia, ma siamo riusciti a fare un sorpasso dopo l’altro. Avevamo un ottimo passo e con la “Safety Car” ci siamo rimessi in lotta. Ho superato Charles ma non riuscivo a staccarlo. Avevo troppo vento in faccia, troppa ala e mi mancava un po’ di velocità in rettilineo. Max ci ha superati entrambi, Charles è andato largo ma alla fine in frenata me lo sono ritrovato lì. Complimenti a lui e Max. È stata una gran bella gara.”