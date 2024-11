I cinque motivi per non perdere Carrarese-Pisa

Pisa, 22 novembre 2024 - Dopo la sosta per le nazionali, l'ultima del 2024, si torna in campo per Carrarese-Pisa. I nerazzurri sono ospiti al Dei Marmi per affrontare una gara ad alto coefficiente di difficoltà.

ASSENZE ILLUSTRI - Almeno tre assenti per la truppa di Inzaghi. Non solo lo squalificato Marius Marin, ma il Pisa è privo anche di Stefano Moreo e Matteo Tramoni. I due calciatori infatti si sono fermati nei giorni scorsi per un infortunio muscolare. Per Moreo un problema al polpaccio, per Tramoni invece un problema all'adduttore. La loro assenza si farà sentire, ma non dovrebbe essere nulla di grave e lo staff tecnico valuterà il loro reintegro per la gara dell'1 dicembre contro il Cosenza.

DOPO LA SOSTA - Le nazionali hanno visto l'impiego specialmente di Marius Marin e di Jan Mlakar. Per quanto riguarda gli altri, da Jevsenak passando per Giovanni Bonfanti e Adrian Rus invece c'è stata per lo più panchina. Ora il Pisa punta a vincere per proseguire in una tabella di marcia che possa dare ai nerazzurri la possibilità di proseguire al vertice questo cammino, finora ricco di soddisfazioni.

620 TIFOSI PISANI - Al seguito ci saranno 620 tifosi nerazzurri. I biglietti per la partita, messi in vendita a partire da martedì, sono finiti nel giro di pochi minuti. Lo stadio di Carrara, attualmente con una capienza minima di meno di 4000 spettatori, poi aumentata in deroga nelle scorse ore, non permette grandi esodi. I tifosi nerazzurri però hanno risposto ancora una volta presente.

LA LOTTA A TRE - Sarà ancora lotta a tre per le posizioni di vertice. Il Sassuolo, a quota 28 punti in classifica, a due lunghezze dai nerazzurri, ospiterà in casa la Salernitana, mentre lo Spezia giocherà domenica tra le mura amiche, dovendo invece ospitare il Sud Tirol. Dopo Pisa, Sassuolo e Spezia c'è il vuoto, parzialmente riempito dal Cesena, ma poi è lotta intestina per un posto ai playoff.

IL DERBY DELL'AMICIZIA - Un tempo c'era il gemellaggio tra le tifoserie, ma oggi è rimasta l'amicizia. Tra tifoserie, ma anche tra le società, visto il salvagente gettato dai vertici pisani alla Carrarese, che ha così avuto la possibilità di giocare a Pisa mentre il proprio stadio veniva ristrutturato. E' l'unico derby toscano della stagione, anche se di vero derby non si può parlare. Michele Bufalino