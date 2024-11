Mercato Lazio, Lucas Piton sulla lista degli acquisti di gennaio

Roma 21 novembre 2024 – Sta per riprendere il campionato dopo la pausa per le Nazionali e la Lazio non vuole perdere lo slancio accumulato nelle settimane antecedenti. Di fronte ai capitolini ci sarà però il Bologna, altra squadra che sta raccogliendo i frutti del suo allenatore arrivato in estate. Tre punti dal peso specifico altissimo saranno messi in palio all'Olimpico nella sfida della serata domenicale di Serie A, con calcio d'inizio fissato per le ore 20,45 allo stadio Olimpico. Se però sul campo la squadra di Baroni si deve confermare, anche negli uffici di Formello si lavora sodo per permettere alla squadra di non perdere colpi e al contrario rinforzarsi già a partire dal prossimo gennaio, quando aprirà il mercato di riparazione.

Il direttore sportivo al fianco dei vari talent scout sta infatti sondando il mercato a caccia di potenziali colpi per rinforzare la rosa. Uno dei punti di partenza per questo processo potrebbe essere il Brasile. Non solo i tanti talenti del campionato di Serie A locale, ma anche delle giovanili e delle categorie inferiori. Proprio in questo senso, la Lazio nella giornata di ieri ha firmato un accordo di collaborazione con la società brasiliana del Cosmpolitano. Società situata nella zona della provincia di San Paolo, precisamente nella città di Cosmopolis. La firma sul contratto di collaborazione è stata posta nel centro tecnico di Formello e questo è il comunicato ufficiale che ufficializza l'accordo ottenuto tra le parti

Sottoscritto oggi all’S.S. Lazio Training Center un accordo di collaborazione tecnica con la Società brasiliana Cosmopolitano. "Questa è una delle tante iniziative portate avanti dalla S.S. Lazio, ai fini di intraprendere nuove conoscenze professionali e stringere rapporti con Club esteri - le parole del direttore generale del settore giovanile biancoceleste Enrico Lotito -. Ringrazio pertanto il Presidente Edson Sousa per aver visionato in questi giorni le nostre strutture a Formello ed allo stesso tempo lo ringrazio per l’ospitalità ricevuta lo scorso marzo in occasione della mia visita in Brasile”. "Ringrazio la famiglia Lotito, il Direttore Fabiani e tutta la S.S. Lazio per la grande opportunità. Vogliamo essere un punto di riferimento importante per il Club in Brasile", ha concluso il Presidente Edson Sousa, accompagnato dall`ex attaccante biancoceleste Amarildo.

La partnership annunciata con la società sudamericana non è però il solo passo che i capitolini sono intenzionati a muovere in Sudamerica. Stando a quanto emerso nelle scorse ore infatti la Lazio sembrerebbe aver messo nel mirino il terzino sinistro del Vasco Da Gama, Lucas Piton. Il giocatore classe 2000 ha il doppio passaporto, italiano e brasiliano ed è reduce da una super stagione in Brasile. Il suo club è in piena corsa per un posto nei preliminari della Copa Libertadores e lui ha contribuito con ben 6 gol e 7 assist in 48 presenze tra tutte le competizioni. Sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche la Roma, insieme a Milan e Fiorentina. Il giocatore ha una clausola rescissoria dal valore di 9 milioni di euro, ma il club potrebbe accettare anche una cifra inferiore per liberarsi del proprio giocatore. La pista sembra molto calda già per il mercato di gennaio, nonostante il ragazzo abbia un contratto in scadenza nel 2028.