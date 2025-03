Sci oggi: nuovi orari per la discesa libera femminile. Cosa succede se non si gareggia

Sun Valley (Idaho, Usa), 22 marzo – Dopo la nevicata nella notte, cambia il programma a Sun Valley dove sono al via le finali di Coppa del Mondo di sci. Il programma è da confermare, ma la discesa maschile sarebbe posticipata alle ore 21, mentre la discesa libera femminile è prevista per le 22. Nell’ultima ora ha ripreso a nevicare e non è detto quindi che le due gare si possano disputare. Trattandosi delle finali della stagione del massimo circuito, non è previsto un loro rinvio, ma solo l’eventuale cancellazione nel caso non si riesca a dare il via alla singola competizione.

Quest’ultima possibilità equivarrebbe, per Federica Brignone, alla conquista della sua seconda Coppa del Mondo generale avendo un vantaggio di 382 punti su Lara Gut-Behrami, non più colmabile se la libera non fosse disputata.

Ma non solo, perché la (quasi) 35enne di La Salle metterebbe le mani anche sulla Coppa di discesa. Fede vedrebbe coronare con il successo matematico una stagione da urlo, con dieci vittorie in tre diverse specialità. Tra cui proprio la discesa libera, con due successi a Sankt Anton e Garmisch, i primi in assoluto della sua carriera nella prova più veloce. La ‘Tigre’ Brignone ha anche ottenuto un oro memorabile in gigante ai Mondiali di Saalbach, e un argento in supergigante. Se si riuscisse a scendere, a Federica basterebbe un 14esimo posto per vincere la Grande Coppa. Se anche non raccogliesse punti, la rivale elvetica sarebbe obbligata a vincere per restare in corsa (anche il secondo posto non basterebbe alla Gut). Nella classifica di discesa i conti sono invece più complicati: dove guida la classifica con 16 punti di vantaggio sull’austriaca Cornelia Huetter e 34 su Sofia Goggia. Un colpo doppio, insomma, senza neanche gareggiare. Un finale inatteso che nulla toglierebbe ai meriti di Federica.