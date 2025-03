Brignone nella storia, vince due Coppe del mondo anche senza scendere in pista

Sun Valley, 22 marzo 2025 – Non c’erano molti dubbi visto l'ampio margine, ma adesso c’è anche l’aritmetica. Federica Brignone ha vinto ufficialmente la Coppa del mondo di sci alpino. E' stata infatti cancellata la discesa libera delle finali stagionali negli Stati Uniti, così Lara Gut Behrami, la più immediata rivale, non ha più la possibilità di raggiungerla considerando i 382 punti di ritardo e i 300 rimasti a disposizione. E' fatta per la seconda Coppa del mondo della carriera di Fede.

Il vento ferma la libera: Fede nella storia

Giornata tormentata a Sun Valley. Il maltempo imperversa e, oltre alle nevicate dei giorni scorsi, si è aggiunto anche un pericoloso vento che ha impedito all’organizzazione di mettere in scena le due discese libere in programma (non solo quella femminile ma anche quella maschile). Federica Brignone, dunque, è ufficialmente la campionessa per la stagione 2024/2025 e riceverà la sfera di cristallo giovedì quando ci saranno le premiazioni finali. Una stagione da incorniciare quella della tigre valdostana, che ha aggiornato il proprio libro dei record raggiungendo 37 vittorie totali in carriera e 83 podi, a cui aggiungere 3 medaglie olimpiche e 5 mondiali. E stavolta la soddisfazione è diversa. Nel 2020, a causa dello scoppio della pandemia, Fede si vide spedire a casa la Coppa del mondo per posta, mentre stavolta potrà alzarla al cielo con una premiazione ufficiale in mezzo alle compagne e allo staff.

Doppia vittoria

Non solo la Coppa del mondo generale, perché la cancellazione della discesa le consegna anche la coppa di specialità con 16 punti di vantaggio su Cornelia Huetter e 34 sulla connazionale Sofia Goggia. Altro record per Brignone che eguaglia la tedesca Maria Riesch, capace di conquistare quattro coppe in quattro discipline diverse. E non è finita. Brignone può ancora vincere altre due coppette di specialità e potrebbe diventare la prima sciatrice della storia a vincere coppa generale, coppa di discesa, coppa di super gigante e coppa di gigante nella stessa stagione. A 34 anni, Federica ha raggiunto il massimo splendore della sua carriera, il picco più alto del suo talento e della sua sciata, con un biglietto da visita eccezionale in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La gioia di Fede, anche con il dispiacere di non aver potuto gareggiare: "Una cosa folle e pazza, se me lo avessero detto a inizio stagione mai ci avrei creduto. E’ qualcosa di speciale. Mi sarebbe piaciuto fare la gara, ma questo è lo sci”. Domenica, tempo permettendo, è in agenda proprio il super g. In campo maschile, invece, la non disputa dell’ultima discesa libera consegna la coppa di specialità a Marco Odermatt davanti a Franjo Von Allmen.