Sci, super g maschile Sun Valley: favoriti e orari tv

Sun Valley, 23 marzo 2025 – Una stagione dominata da Marco Odermatt. Lo svizzero è un cannibale e sta marchiando questa epoca sciistica, esattamente come fece Marcel Hirscher che vinse ininterrottamente dal 2012 al 2019. Per Odermatt Coppa del mondo generale e anche tre coppe di specialità (discesa, super g e gigante), un poker che lo ha portato a eguagliare Hermann Maier che tra il 1999 e il 2001 fece altrettanto. Insomma, per gli avversari ci sono le briciole e i rivali più pericolosi sono interni in casa rossocrociata con la prepotente crescita di Franjo Von Allmen. Con la discesa cancellata ieri, il giovane elvetico non ha potuto giocarsi le sue ultime carte e ci riproverà in super gigante, in una disciplina più affine a Odermatt che a lui. Anche l’Italia cerca un acuto e ci proverà con Dominik Paris, Giovanni Franzoni e Christof Innerhofer.

I favoriti

Ormai, quando si parla di favoriti nello sci alpino, bisogna sempre partire dagli elvetici. Principale protagonista ovviamente Marco Odermatt, ma massima attenzione anche su Alexis Monney, Franjo Von Allmen e Stefan Rogentin, a cui si aggiunge Loic Meillard, in teoria più specialista del tecnico ma indirizzato verso una maggiore polivalenza. Per quanto riguarda le altre nazioni, si va da Vincent Kriechmayr per l’Austria, seconda in classifica di specialità, con il compagno Lukas Feurstein secondo protagonista, passando per Nils Allegre per la Francia, James Crawford per il Canada e Fredrik Moeller per la Norvegia. Outsider Raphael Haaser e Ryan Cochran Siegle. Tre gli sciatori azzurri in gara. Le carte maggiori sembrano essere per Dominik Paris, ma anche Giovanni Franzoni potrebbe farsi valere. Christof Innerhofer cercherà invece un piazzamento a punti.

I pettorali di partenza

1 Zan Zabystran 2 Giovanni Franzoni 3 Ryan Cochran Siegle 4 Lukas Feurstein 5 Stefan Eichberger 6 James Crawford 7 Alexis Monney 8 Stefan Rogentin 9 Franjo Von Allmen 10 Raphael Haaser 11 Vincent Kriechmayr 12 Dominik Paris 13 Fredrik Moeller 14 Nils Allegre 15 Marco Odermatt 16 Jared Goldberg 17 Justin Murisier 18 Adrian Smiseth Sejersted 19 Miha Hrobat 20 Daniel Hemetsberger 21 Christof Innerhoer 22 Stefan Babinsky 23 Loic Meillard 24 Brenno Brandis

Dove vederlo in tv

L'ultimo superg della stagione di sci alpino maschile si disputa domenica 23 marzo con orario di partenza alle ore 19.30 italiane con doppia diretta tv. Live in chiaro su Rai Due, in streaming su Raiplay, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Discovery Plus e Dazn, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni.