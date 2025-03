Super g Sun Valley, vince Feurstein. Franzoni sbaglia ed è decimo

Sun Valley, 23 marzo 2025 – Si chiude la Coppa del mondo di velocità con la vittoria di Lukas Feurstein nel super gigante di Sun Valley negli Stati Uniti. Un po’ a sorpresa, l’Austria si prende la prima vittoria stagionale e limita lo strapotere svizzero, Franjo Von Allmen terzo, con una doppietta di grande livello assieme a Raphael Haaser, ottimo secondo. Odermatt in difficoltà ha chiuso solo in quinta piazza. Giornata in chiaro scuro per gli italiani. Si salva Franzoni decimo, mentre Paris è uscito.

Feurstein vince con merito. Gut con tempo da top ten

Pista molto complicata, soprattutto nella parte centrale dove la tracciatura ricorda più un gigante che un super gigante. Serve una grande indipendenza di gambe, velocità e soprattutto traiettorie corrette per non finire bassi di linea e trascinarsi l’errore per le 4-5 porte successive. Tanti sbagliano, partendo da Franzoni che non trova un grande ritmo tra porte così strette, passando per Eichberger, Zabystran, Monney, che salta una porta, e Crawford, così il primo tempo significativo lo segna Lukas Feurstein con il pettorale quattro, capace di trovare i tempismi giusti senza spanciare con le linee. E nessuno lo batte più. Kriechmayr, Odermatt, Moeller, Von Allmen, tutti si devono inchinare all’austriaco che vince in 1’10”96 con 19 centesimi sul connazionale Raphael Haaser, che si conferma ad alti livelli, e 42 centesimi sull’elvetico Von Allmen, che ha attaccato con tanti rischi ma anche con qualche sbavatura di troppo.

Niente vittoria per la Svizzera, dunque, dato che Stefan Rogentin si ferma ai piedi del podio a 68 centesimi e ancora peggio fa un impreciso Marco Odermatt che è quinto a 96 centesimi di ritardo. I big della disciplina finiscono dietro con Moeller e Kriechmayr settimi a pari merito con 1”21 di ritardo. E’ dunque la prima vittoria stagionale austriaca in super g. Poche soddisfazioni per gli azzurri. Paris, che si ritrova imbrigliato da una tracciatura molto stretta per le sue lunghe leve, esce a metà pista su una complicatissima porta blu verso e sinistra e dice addio alle speranze di podio nella coppa di specialità. Così, il migliore resta Giovanni Franzoni, che limita i danni e chiude decimo a 1”47, dietro all’austriaco Stefan Babinsky nono a 1”24. Fuori dai punti, invece, Christof Innerhofer. Piccola curiosità. Lara Gut Behrami, che ha vinto la gara femminile sulla stessa pista, avrebbe ottenuto un tempo da top ten tra i maschi. Fenomenale.

Classifica super g Sun Valley

1 Lukas Feurstein 1’10”96

2 Raphael Haaser +0.19

3 Franjo Von Allmen +0.42

4 Stefan Rogentin +0.68

5 Marco Odermatt +0.96

6 Stefan Eichberger +1.03

7 Fredrik Moeller +1.21

8 Vincent Kriechmayr +1.21

9 Stefan Babinsky +1.24

10 Giovanni Franzoni +1.47

Classifica coppa di super g

1 Marco Odermatt 536

2 Stefan Rogentin 321

3 Vincent Kriechmayr 317

Classifica generale

1 Marco Odermatt 1641

2 Henrik Kristoffersen 1006

3 Loic Meillard 931