Super G Sun Valley, colpo doppio di Gut-Behrami. Clamorosa Vonn a 40 anni, sul podio con Brignone

Sun Valley (Stati Uniti), 23 marzo 2025 - Le Finali di Sun Valley proseguono con il super-g femminile, che ripropone l'ennesimo testa a testa stagionale tra Federica Brignone e Lara Gut-Behrami. Dopo la cancellazione della discesa libera di ieri, la specialità più veloce e la Coppa del Mondo generale hanno già preso la via dell'azzurra, ma la svizzera si riscatta domando la Challenger con un tempo strepitoso di 1:12.35. La contesa tra le due rivali, prima di questa gara separate da appena 5 punti, stavolta sorride alla ticinese, che vince il super-g finale e la coppa di specialità, precedendo sul podio una straordinaria (e in lacrime) Lindsey Vonn: sia la statunitense che Brignone (terza) pagano oltre 1" di ritardo da Gut-Behrami, che oggi ha letteralmente fatto un altro sport. Per quanto riguarda le altre italiane, appena giù dal podio c'è Marta Bassino, mentre la top 10 la chiude Laura Pirovano: Elena Curtoni è 13esima, Roberta Melesi è 14esima, mentre Sofia Goggia chiude ultima a causa di un errore in una curva.

La cronaca

La prima italiana è Roberta Melesi, che scende in 1:15.08, tempo abbassato di 55 centesimi da Laura Pirovano. Al comando vola poi Emma Aicher (Germania), grazie al suo 1:14.36, crono che Elena Curtoni peggiora di 46 centesimi. La nuova leader diventa Cornelia Huetter (Austria), che scende in 1:14.01 prima che i riflettori vadano tutti su Lara Gut-Behrami (Svizzera), in lotta per la coppa di specialità: la ticinese non delude le aspettative e piazza un clamoroso 1:12.35 figlio di tempi da record in tutti e quattro i settori. Federica Brignone è così spalle al muro ancor prima di scendere in pista sulla Challenger: l'azzurra guadagna subito 6 centesimi prima di perderne però 33, poi 65 prima di chiudere a 1"33 dalla svizzera, che dunque si aggiudica la coppa di super-g. Tocca poi a Sofia Goggia, che lascia subito in pista 16 centesimi prima di andare fuori e perdere un'eternità e chiudere con un tempo altissimo di 1:15.93. Una straordinaria Lindsey Vonn (Stati Uniti) si inserisce al secondo posto grazie a un tempo di 1:13.64. L'ultima italiana in gara è Marta Bassino, che scende in 1:13.80, chiudendo quarta.

Classifica super-g Finali Sun Valley

1) Lara Gut-Behrami (SUI) in 1:12.35

2) Lindsey Vonn (USA) +1.29

3) Federica Brignone (ITA) +1.33

4) Marta Bassino (ITA) +1.45

5) Romane Miradoli (FRA) +1.59

6) Cornelia Huetter (AUT) +1.66

7) Ariane Raedler (AUT) +1.76

8) Alice Robinson (NZL) +1.96

9) Emma Aicher (GER) +2.01

10) Laura Pirovano (ITA) +2.18

Classifica Coppa del Mondo di super-g

1) Lara Gut-Behrami (SUI) 665

2) Federica Brignone (ITA) 630

3) Sofia Goggia (ITA) 466

4) Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 317

5) Elena Curtoni (ITA) 284

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Federica Brignone (ITA) 1514

2) Lara Gut-Behrami (SUI) 1172

3) Sofia Goggia (ITA) 931

4) Zrinka Ljutic (CRO) 790 5) Camille Rast (SUI) 718