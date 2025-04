Lara Colturi può gareggiare con l’Italia? Tutto sul caso che scuote lo sci azzurro

Roma, 18 aprile 2025 – Mancano oltre 8 mesi alle prossime Olimpiadi Invernali e con la stagione dello sci che è ormai terminata, si guarda al futuro. Al centro delle discussioni c’è quello di Lara Colturi, figlia d’arte e giovane di grande talento che potrebbe gareggiare con i colori dell’Italia ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Di quest’ipotesi si era già a lungo discusso, con tanto di polemiche quando la promettente piemontese aveva scelto i colori dell’Albania per la sua carriera agonistica.

Nelle ultime settimane però è arrivata la svolta, con la richiesta da parte dell’atleta di ottenere il nullaosta dalla FIS, la Federazione Internazionale di Sci, per poter gareggiare con l’Italia.

Il cambio di Federazione, secondo il regolamento, deve avvenire entro maggio ma per potersi concretizzare sarà necessario un accordo tra l’Italia e l’Albania, non solo a livello di Comitato Olimpico ma anche e soprattutto di Federazione.

Servirà dunque l’ok dell’Albania perché Lara Colturi possa gareggiare con l’Italia già dalla prossima stagione. In caso di mancato accordo, la figlia di Daniela Ceccarelli e Alessandro Colturi dovrebbe fermarsi un anno oppure gareggiare ancora per l’Albania.

La prima ipotesi sembra improbabile visto che si tratta di una stagione fondamentale che porta alle Olimpiadi di Milano Cortina. Nell’annata bianca appena conclusa, Lara Colturi ha ottenuto tre podi in Coppa del Mondo ma anche due secondi posti nel Gigante e un terzo posto in Slalom, terminando all’ottava posizione della classifica generale ddi Coppa.

Ancora non ci sono commenti ufficiali da parte della FISI, anche perché a spingere l’atleta a richiedere il cambio di nazione sarebbero stati motivi economici e legati agli sponsor. Proprio per questo la Federazione albanese non avrebbe ancora dato il suo ok alla procedura. Attualmente Lara Colturi è la prima e unica atleta albanese ad essere salita sul podio in una gara di Coppa del Mondo negli sport invernali.