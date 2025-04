Lara Colturi vuole lasciare l’Albania e tornare italiana. Corsa contro il tempo per le Olimpiadi

Bologna, 17 aprile 2025 – Una notizia clamorosa giunge dall’Albania. Lara Colturi, figlia dell’ex campionessa olimpica di supergigante Daniela Ceccarelli, vorrebbe tornare a gareggiare sotto bandiera italiana. La giovane classe 2006, nata a Torino, non ha mai disputato gare Fis per l’Italia, essendo passata fin da giovanissima sotto l’egida del comitato olimpico albanese, frutto di una scelta famigliare di continuare a gestire Lara nel proprio team, aspetto che non sarebbe stato possibile nella federazione italiana. L’ha accolta l’Albania, che ha dunque ottenuto il primo podio della storia nello sci alpino. L’ultima stagione di Coppa del mondo, infatti, ha visto Colturi alzare il suo livello, con tre podi totali e una top ten finale in classifica generale, prestazioni che non sono passate inosservate anche a livello economico e, secondo diversi organi di informazione albanesi, ci sarebbe la volontà della giovane sciatrice di entrare a far parte della nazionale italiana nell’anno che porta alle Olimpiadi.

È corsa contro il tempo: tutto entro il primo maggio

Sarebbe una notizia clamorosa, per due motivi. Da un lato l’Italia si riprenderebbe un talento cristallino, lasciato andare per motivi di gestione, e dall’altro si aprirebbe la porta a un ingresso molto attraente verso le Olimpiadi di Cortina, dopo che per mesi il suo staff aveva ripetutamente smentito e placato le voci di un imminente ritorno. Secondo Top Channel, il primo organo di informazione a lanciare la notizia, il motivo sarebbe sostanzialmente economico. La stagione di Colturi è stata molto buona e questo avrebbe alzato la soglia di attenzione della Fisi, che ha ovviamente un budget superiore per lo sci alpino rispetto all’Albania, nonostante gli sforzi del governo di Tirana per supportare l’atleta. Investimenti, però, che non sarebbero ancora sufficienti per proseguire la scalata di Colturi verso l’Olimpo dello sci alpino, lei che da polivalente potrebbe un giorno anche competere per la Coppa del mondo generale: lo sci è uno sport molto costoso e banalmente l'Italia ha più disponibilità dell'Albania. Ecco allora che, secondo le fonti albanesi, Colturi avrebbe già espresso richiesta di andarsene e cambiare federazione, ma ora si pone un secondo annoso problema: le tempistiche e le regole.

Per unirsi a un’altra federazione, Colturi dovrebbe beneficiare di un accordo tra Fisi e Albania (per non perdere i punti accumulati) e ad oggi, secondo Top Channel, la federazione albanese non avrebbe ancora accettato la richiesta. Tutto va fatto entro il primo maggio 2025, quando il Comitato Esecutivo chiuderà il termine per il passaggio di un atleta tra una federazione e l’altra. Un problema grosso, perché Colturi non potrebbe allontanarsi in autonomia dalla sua attuale federazione, pena un anno di stop dalle gare di Coppa del mondo. E rimanere ferma un anno, nella stagione olimpica, sarebbe un grosso intoppo. E’ dunque una corsa contro il tempo, ma la Fisi culla l’idea di riportare in Italia in grande talento. Nella stagione 2024/2025 Lara ha chiuso ottava in classifica generale con tre podi (due in slalom e uno in gigante) e ben undici piazzamenti in top ten. Il tutto a diciotto anni…