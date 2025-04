Sci, Hirscher ci riprova ancora? Milano-Cortina può essere un obiettivo…

Bologna, 20 aprile 2025 – E se Marcel Hirscher ci volesse riprovare? Tornato quest’anno dopo cinque anni di inattività, l’ex vincitore della Coppa del mondo di sci, dominatore per anni prima di passare il testimone a Marco Odermatt, ha subito un grave infortunio al ginocchio prima dei mondiali, appuntamento casalingo che gli aveva fatto venire voglia di tornare. Nella doppia veste di sciatore e imprenditore, la Van Deer è ormai una certezza nel massimo circuito, i suoi sci sono utilizzati da Henrik Kristoffersen, Hirscher potrebbe avere voglia di continuare un altro anno e dirigersi verso le Olimpiadi di Milano Cortina. Il recupero dalla rottura del legamento crociato del ginocchio procede bene e Marcel, tra palestra e allenamenti, sta progressivamente riprendendo la forma. Chissà, dunque, che non abbia idea di sorprendere ancora.

A luglio la verità

I trofei a Hirscher non mancano, la sua bacheca è talmente piena che non avrebbe bisogno di dimostrare altro. Ma si sa, il richiamo è sempre forte e, saltati i mondiali per cui aveva deciso di tornare, Hirscher potrebbe dirottare le sue attenzioni alle Olimpiadi di Milano Cortina. Gli ori olimpici per Hirscher sono già nel suo palmares, due, con anche un argento, mentre ai mondiali vanta sette ori oltre alle 8 Coppe del mondo generali: un vero e proprio mostro. Marcel ci aveva provato per Schladming e le prime gare, soprattutto in gigante, erano state confortanti dopo cinque anni di stop, ma l’infortunio al ginocchio lo ha tolto di mezzo e in molti si chiedono che farà. Appenderà definitivamente gli sci al chiodo oppure proverà a regalarsi un ultimo anno verso Milano-Cortina, ovviamente con i colori olandesi della madre? La fase di riabilitazione avvenuta in inverno è terminata, adesso è partita la rincorsa alla forma migliore, con un importante lavoro in palestra e sul piano atletico. Hirscher si è diviso tra il quartier generale di casa e Tenerife, dove sta trascorrendo un periodo di allenamento-vacanza.

Ora resta da capire se il lavoro che Hirscher sta facendo è semplicemente basato a tornare a essere il primo collaudatore dei suoi sci Van Deer o se c’è una remota possibilità di rivederlo in gara. L’infortunio è arrivato a inizio dicembre e significa che tra luglio e agosto potrebbe tornare sugli sci per preparare la prossima stagione. Ancora un paio di mesi e sapremo la verità. C’è anche da dire che in termini di soddisfazioni olimpiche, Hirscher le ha racchiuse tutte a PyeongChang 2018 dove vinse l’oro in combinata e in gigante, mentre nelle altre è arrivata solo la medaglia di argento a Sochi 2014. Insomma, un’altra Olimpiade da protagonista, l’ultima della carriera, sarebbe un bel modo per chiudere una splendida avventura. Milano-Cortina potrebbe essere il teatro ideal per l’ultimo atto.