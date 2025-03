Sci, super g femminile Sun Valley: favorite e orari tv

Sun Valley, 23 marzo 2025 – Ci si affida al bel tempo a Sun Valley per poter far partire le finali mondiali di Coppa del mondo. Cancellate sabato le due discese libere, si spera di mandare in scena i due super giganti nella giornata di domenica. Trionfo di Federica Brignone che ha vinto, senza gareggiare, la Coppa del mondo generale e anche la coppa di specialità di discesa, ma la stagione della tigre non si ferma perché nel suo mirino ci sono anche le coppe di super g e gigante. Potrebbe diventare la prima della storia a vincere queste quattro coppe in una unica stagione, ma Lara Gut Behrami vuole rovinarle la festa. Da considerare anche Sofia Goggia, che non può vincere coppe ma vuole chiudere l'anno con una vittoria.

5 punti di vantaggio per Fede

Dopo otto gare svolte su nove la situazione è più aperta che mai. Federica Brignone, grazie alla tappa di La Thuile, è balzata in testa con 570 punti, ma il vantaggio su Lara Gut Behrami è di sole 5 lunghezze e l’ultima gara sarà decisiva. Se la svizzera dovesse vincere il super gigante di Sun Valley alzerebbe la coppa di specialità dati i 100 punti assegnati a ogni vittoria e gli 80 alla seconda. Gut può anche arrivare seconda con Brignone terza, oppure terza con Brignone quarta: di fatto, chi arriva davanti vince. Non ci sono invece possibilità di coppa per Sofia Goggia che è distante 104 punti da Brignone, ma la bergamasca, cancellata la discesa, vuole un ultimo acuto stagionale nelle discipline veloci e difendere il terzo posto nella classifica generale. Per quanto riguarda le favorite, difficile stilare una griglia di partenza. La discesa non si è disputata e l’unico parametro è stato rappresentato dalla prova di venerdì con Gut Behrami miglior tempo, ma il super gigante è disciplina con un livello molto alto e oltre alle prime tre ci sono anche Lauren Macuga, Stephanie Venier, Cornelia Huetter, Kajsa Vickhoff Lie ed Elena Curtoni come possibili protagoniste. Non è presente invece Ester Ledecka impegnata nei mondiali di Snowboard. Alle finali gareggiano solo le migliori 25 delle classifiche e vanno a punti solo le prime quindici.

I pettorali di partenza

1 Roberta Melesi 2 Laura Pirovano 3 Michelle Gisin 4 Emma Aicher 5 Kira Weidle Winkelmann 6 Elena Curtoni 7 Cornelia Huetter 8 Ariane Raedler 9 Corinne Suter 10 Lara Gut Behrami 11 Lauren Macuga 12 Kajsa Vickhoff Lie 13 Romane Miradoli 14 Federica Brignone 15 Sofia Goggia 16 Mirjam Puchner 17 Lindsey Vonn 18 Joana Haehlen 19 Alice Robinson 20 Marta Bassino 21 Ilka Stuhec 22 Malorie Blanc

Dove vederlo in tv

Il super gigante di Sun Valley si disputa domenica 23 marzo con orario di partenza alle ore 18 in Italia. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Daniela Merighetti. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Live in chiaro su Rai Due, in streaming su Raiplay, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Leggi anche - Brignone nella storia: vince la seconda Coppa del mondo della carriera