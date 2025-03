"La mia grande Fede dal ballo alle vittorie"

di Massimo Selleri

"Gioia in famiglia" potrebbe essere il titolo del nuovo libro della scrittrice e giornalista Maria Rosa Quario, mamma di Federica e Davide Brignone. La prima si è appena aggiudicata la Coppa del Mondo generale di sci e quella di discesa libera, mentre il secondo allena la sorella.

"Vivo con orgoglio questo momento - spiega Quario - perchè per un genitore vedere i propri figli realizzare i loro obiettivi è il massimo della felicità. Sono qui a Sun Valley ed è bello leggere la soddisfazione nei loro volti per una stagione dove i successi hanno superato le aspettative".

Lei è una ex sciatrice, come ha trasmesso la passione per questo sport?

"Sia io che il mio ex marito abbiamo cercato di coniugare la fatica con il divertimento. Il resto lo ha fatto l’amore per la montagna. Da ragazza volevo vivere sui monti, ma la mia famiglia non poteva spostarsi da Milano. Io, invece, appena si sono create le condizioni ho deciso di trasferirmi".

Oggi si chiude la Coppa del Mondo (ore 16.30). Come Federica affronterà questo Gigante?

"Sicuramente con uno spirito molto battagliero, anche se domenica l’ho vista un po’ scarica. Certo conquistare la Coppa del Mondo anche in questa specialità renderebbe ancora più straordinaria questa stagione. Arrivare in fondo con poca energia purtroppo è il prezzo da pagare, per cui vedo Alice Robinson un passo avanti. L’importante è continuare a divertirsi".

Il divertimento terminerà l’anno prossimo alle Olimpiadi di Cortina?

"Il suo divertimento con gli sci ci sarà sempre, quello di gareggiare non so quando finirà. Credo che solo a maggio sapremo quali saranno i suoi obiettivi futuri".

Federica ha una cabala o una scaramanzia particolare?

"Che io sappia no. Ha sicuramente uno stile di vita molto rituale. Ad esempio la doccia fredda la mattina o lo spazio per la meditazione sono appuntamenti fissi nella sua giornata. È una campionessa che cerca di vivere in modo molto normale la sua vita. In estate gli sciatori si allenano in Patagonia, e lei lo scorso settembre lì ha organizzato una scuola di ballo con un istruttore locale. Hanno partecipato in tanti e così Marco Odermatt in queste ore le ha scritto che la "salsa" aveva fatto bene a tutti. Domenica, invece, era andata in giro a cercare i pantaloni a zampa da elefante e un cappello da cowboy perchè era stata invitata a una festa country. Questo per dire che i successi non le hanno fatto perdere il suo essere alla mano e il suo essere disponibile con tutti".