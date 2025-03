Brignone fa tris, anche la Coppa di gigante è sua. A Sun Valley vince Gut davanti a Fede

Sun Valley 25 marzo 2025 – E sono tre. Federica Brignone chiude la sua stagione con la terza sfera di cristallo in bacheca. Suo il duello con Alice Robinson, uscita nella prima manche del gigante di Sun Valley, e grazie al secondo posto all’ultima prova tra le porte larghe conquista la coppa di specialità. E’ tris assieme alla Coppa del mondo generale e quella di discesa. Il gigante è di Lara Gut Behrami, ma la coppa è di Fede: “Una stagione incredibile”

La gara

Tracciatura di papà Ljutic molto complicata nella prima e infatti in tante sono uscite o hanno fatto fatica. Poca velocità, molta curva e neve scivolosa sono diventati un mix micidiale. Proprio Zrinka Ljutic non è arrivata al traguardo: evidentemente è stato un tracciato troppo estremo. Federica Brignone, senza riferimenti essendo scesa con il pettorale uno, ha commesso un grave errore nella parte finale, ma tutto sommato ha fatto una buona manche con il secondo tempo a quattro decimi da una superlativa Lara Gut Behrami, capace di recuperare quasi un secondo solo nell’ultimo settore. In tante hanno commesso gravi errori e a farne le spese è stata anche Alice Robinson, la rivale di Fede per la coppa di specialità. La neozelandese è partita con un errore in avvio, poi non ha più trovato ritmo e sulla neve primaverile di Sun Valley ha mancato una porta nel finale. E’ stata una prima manche a eliminazione e anche Paula Moltzan, la padrona di casa, è caduta a poche porte dal traguardo procurandosi un taglio al mento. Alla fine, Gut si è presa la prima manche su Brignone, staccata di 45 centesimi, e Sara Hector, distanziata di 68 centesimi. Si è salvata Sofia Goggia, ottima quarta a 1”51, davanti a Lara Colturi già lontana quasi due secondi. Distacchi abissali con Stjernesund a 2”17 e Rast a 2”41 in sesta e settima piazza. Per quanto riguarda Giorgia Collomb c’è stata una discreta quattordicesima posizione a 4”31. Neve molto difficile pure nella seconda. Le temperature a 7 gradi scaldano il manto, che ben presto si sfalda. La missione di Federica Brignone è stata quella di arrivare al traguardo. Con Robinson fuori, alla tigre era sufficiente un tredicesimo posto, ma lei non è una che si accontenta e così non c’è stata traccia di tattica e piede sull’acceleratore alzato: Brignone è andata per il podio. Infatti è arrivato, con il secondo posto dietro la solita Gut Behrami, che fa 100 podi in Coppa del mondo e prima della storia a vincere almeno 10 gare in tre discipline. L’elvetica si è presa la vittoria con 14 centesimi su Federica, al podio numero 85 della carriera, ma poco importa per la tigre che mette in carniere un'altra coppa del mondo di gigante dopo quella del 2020. Al terzo posto una solida Sara Hector, staccata di 80 centesimi, poi l’abisso con Stjernesund quarta a 2”30 e Colturi quinta a 2”54. Purtroppo, su un tracciato molto mosso è uscita nella seconda Sofia Goggia e così la top ten è stata completata da Dvornik, Holdener, Hurt, Alphand e Brunner. Bene anche Giorgia Collomb, quattordicesima e in zona punti.

Classifica gigante Sun Valley 1 Gut Behrami 2’10”01 2 Brignone +0.14 3 Hector +0.80 4 Stjernesund +2.30 5 Colturi +2.54 Classifica coppa gigante 1 Brignone 580 2 Robinson 520 3 Hector 447 Classifica generale 1 Brignone 1594 2 Gut Behrami 1272 3 Goggia 931