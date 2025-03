Da ieri le gare conclusive della kermesse giovanile. Pinocchio sugli Sci, che festa all’Abetone

Dalle Finals di Coppa del mondo nell’Idaho alle finali del Pinocchio sugli Sci, la tradizionale gara riservata ai giovani talenti italiani. Il luogo è quello della tradizione, ovvero l’Abetone che ospita le Finali Nazionali e Internazionali del Pinocchio, iniziate ieri e che si concluderanno il 29 marzo. In pista giovani atleti da tutta Italia e da oltre 40 nazioni. Il programma prevede per oggi la seconda giornata delle Finali Nazionali per Ragazzi e Allievi; domani la cerimonia di apertura delle finali Internazionali.

Poi il 28 e 29 marzo finali Internazionali per le categorie Ragazzi e Allievi. Le finali baby e cuccioli si sono già svolte dieci giorni fa sempre sulle nevi dell’Abetone. Dal Pinocchio sono transitati campioni e campionesse come Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Francesca Marsaglia, Elena Curtoni.

L’epilogo di questi giorni è il coronamento di un percorso che ha portato nel corso dei mesi i giovani talenti dello sci italiano a confrontarsi nelle diverse tappe di selezione, dal debutto a Foppolo al Corno alle Scale, da Sappada a Usseglio, da Roccaraso a Limone Piemonte, da Bardonecchi a Madonna di Campioni (Moena è saltata all’ultimo momento), prima del doppio gran finale all’Abetone. La storica kermesse organizzata dallo Sci Club Pinocchio Pesca è giunta alla edizione numero 43 con una novità anche nelle premiazioni: oltre alla premiazione per il miglior tempo totale con il classico Pinocchio d’oro, d’argento e bronzo, saranno anche premiati i migliori 3 tempi sul “tempo di spinta” e “sulla velocità massima.”

QN-Quotidiano Nazionale è media partner dell’evento, diretto dal Chief Officer Marketing Pieraldo Biagi.