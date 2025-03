Sci, Shiffrin vince l'ultimo slalom su Duerr e Slokar. Coppetta a Ljutic

Sun Valley, 27 marzo 2025 - Due gare in una. Mikaela Shiffrin si prende la vittoria numero 101 della carriera e chiude trionfante sulle nevi di casa, mentre Zrinka Ljutic porta a casa la coppa di specialità, seconda croata di sempre dopo Janica Kostelic, ma col brivido finale vista la decima posizione che aveva aperto la porta a Liensberger. L'austriaca, però, ha chiuso solo quinta. Niente punti per le italiane con Peterlini fuori e Della Mea diciottesima, ma la classifica per nazioni è delle azzurre per la seconda volta.

La gara

Subito la velocità di Shiffrin nella prima manche, sulle sue nevi di casa. La campionessa americana si è presa il miglior tempo, anche nettamente, con 59 centesimi sulla tedesca Lena Duerr, l’unica a rimanere in scia su un tracciato sempre difficile per condizioni atmosferiche. Per quanto riguarda la lotta alla coppa di specialità, immediata la spaccatura. Holdener e Liensberger hanno tenuto il punto, anche se con distacchi ampi: Wendy è terza a 1”02 da Shiffrin mentre Katharina è quarta a 1”22. Crollo invece di Zrinka Ljutic, solo dodicesima a 1”99, e ancora peggio Camille Rast quattordicesima a 2”14, con un discorso del tutto aperto per la sfera di cristallo. In top ten, dunque, hanno trovato posto anche Meillard, Swenn Larsson, Colturi, Moltzan, Slokar e Aicher. Come preventivabile, poche cose dalle azzurre. Martina Peterlini è uscita mentre Lara Della Mea ha ottenuto il ventesimo tempo a 3”30. Tracciato che gira di più nella seconda e con neve primaverile la pista si spacca prima. Il sale non lavora come dovrebbe e sotto gli sci non c’è tanta risposta. I trabocchetti sono dietro l’angolo, ma le big non possono risparmiarsi. Camille Rast si chiama subito fuori dalla lotta e non riesce a fermare la rimonta di Nullmeyer, che era diciottesima, mentre Zrinka Ljutic si fa sopravanzare da Holtmann, non trovando la giusta alchimia con la pista (pur rimanendo davanti all’elvetica), così per Katharina Liensberger si apre una piccola chance di coppa. La fortuna della croata è che qualcuna le finisce dietro, come Huber, Aicher e Colturi, obbligando Liensberger ad arrivare seconda. La missione non riesce, perché l’austriaca non solo non recupera due posizioni, ma ne perde una vista la grande rimonta di Slokar che torna sul podio dopo tre anni. La coppa è dunque di Ljutic. La gara, come solito, finisce invece nelle mani di Mikaela Shiffrin che chiude in bellezza e fa 86 vittorie sommando slalom e gigante, raggiungendo un altro record con Stenmark, e toccando quota 101 vittorie in Coppa del mondo. L’americana trionfa in 1’45”92 con 1”13 sulla tedesca Lena Duerr e 1”14 sulla slovena Andreja Slokar. Fuori dal podio Wendy Holdener quarta a 1”60 con Liensberg quinta a 1”94 e Ljutic decima, ma in trionfo, a 2”68. Niente punti per Lara Della Mea che manca l’accesso alla top 15 e chiude diciottesima. Va dunque un archivio la Coppa del mondo con il successo generale di Federica Brignone e quello in slalom di Zrinka Ljutic. Tra poco le vacanze, poi un estate a preparare la stagione olimpica.

Classifica slalom Sun Valley

1 Shiffrin 1’45”92 2 Duerr +1.13 3 Slokar +1.14 4 Holdener +1.60 5 Liensberge +1.94 6 Moltzan +2.00 7 Meillard +2.19 8 Holtmann +2.21 9 Nullmeyr +2.60 10 Ljutic +2.68

Classifica coppa di slalom

1 Zrinka Ljutic 541 2 Katharina Liensberger 509 3 Camille Rast 492

Classifica generale finale

1 Federica Brignone 1594 2 Lara Gut Behmami 1272 3 Sofia Goggia 931 4 Zrinka Ljutic 816 5 Sara Hector 752