Sci, slalom maschile Sun Valley: è caccia alla coppa. Favoriti e orari tv

Sun Valley, 26 marzo 2025 – Si chiude ufficialmente la Coppa del mondo 2024/2025 con lo slalom maschile di Sun Valley, sede delle finali mondiali. Da assegnare c’è solo la coppa di specialità, dato che la sfera di cristallo generale è finita nelle mani del solidissimo Marco Odermatt. Sono rimasti in tre a giocarsela, con il norvegese Henrik Kristoffersen pettorale rosso e con un discreto margine su Loic Meillard e Clement Noel. Ma si sa, sull’insidiosa neve americana, caldo e manto primaverile che si sfalda, può succedere di tutto. Poche chance per l’Italia con il solo Alex Vinatzer in gara, reduce da una stagione abbastanza deludente a parte un paio di acuti e con un salto di qualità che sembra non arrivare mai.

La situazione e i favoriti

Sono rimasti in tre ancora aritmeticamente in gioco per la coppa di specialità di slalom. Comanda con il pettorale rosso Henrik Kristoffersen con 612 punti, seguito da Loic Meillard con 565 e Clement Noel con 526. Tagliato fuori Timon Haugan che ha 103 punti di ritardo dal norvegese e soli 100 a disposizione con l’ultimo slalom. L’obiettivo di Meillard è la vittoria (il successo in gigante conferma il suo stato di forma e il feeling con la neve) e deve sperare che Kristoffersen faccia quarto o peggio. Missione complicata ma non impossibile in una disciplina molto equilibrata e con tanti protagonisti di rilievo. Il favorito è proprio lo svizzero, il migliore nell’adattamento al manto primaverile di Sun Valley, ma i norvegesi, partendo da Kristoffersen e passando per Haugan e McGrath vorranno prendersi una rivincita sullo squadrone svizzero. Attenzione anche al francese Noel e al brasiliano Braathen, mentre gli outsider sono Gstrein, Feller, Strasser e Amiez. In casa Italia un solo partecipante. Toccherà ad Alex Vinatzer difendere i colori azzurri con una prestazione di livello che possa riscattare una stagione opaca e senza salto di qualità.

I pettorali di partenza

1 Henrik Kristoffersen 2 Timon Haugan 3 Atle Lie McGrath 4 Lucas Pinheiro Braathen 5 Fabio Gstrein 6 Clemento Noel 7 Loic Meillard 8 Samuel Kolega 9 Linus Strasser 10 Albert Popov 11 Dave Ryding 12 Daniel Yule 13 Manuel Feller 14 Steven Amiez 15 Tanguy Nef 16 Kristoffer Jakobsen 17 Alex Vinatzer 18 Benjamin Ritchie 19 Victor Muffat Jeandet 20 Filip Zubcic 21 Armand Marchant 22 Paco Rassat 23 Dominik Raschner 24 Michael Matt 25 Johannes Strolz 26 Theodor Braekken

Dove vederlo in tv

Lo slalom speciale che chiude la Coppa del mondo 2024/2025 si disputa giovedì 27 marzo con prima manche alle 17 e seconda manche alle ore 20 in Italia. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, in streaming su Raiplay, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Discovery Plus, Dazn e Sky Go, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni.