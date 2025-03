Gigante maschile oggi: a Sun Valley vince Meillard su Odermatt. De Aliprandini in top 10

Sun Valley, 26 marzo 2025 - Se dite sci alpino maschile dovete dire anche Svizzera. Anche l'ultimo gigante della stagione è rossocrociato, con la conferma di Loic Meillard, il migliore al momento, davanti a Marco Odermatt, che aveva già vinto la coppa di specialità, e Henrik Kristoffersen. Alle finali di Sun Valley si parla sempre elvetico e lo squadrone si presenterà da grande favorito anche nell'anno olimpico. L'Italia non ha avuto acuti ma ha chiuso con una discreta top ten per Luca De Aliprandini.

La gara

La coppa di gigante è già nella bacheca di Marco Odermatt e si corre per la gloria. Nella prima gli svizzeri si sono confermati in testa con Loic Meillard, il più in ritmo su una tracciatura lenta, come quella femminile, ma con una gara maggiormente aperta rispetto a ieri con Pinheiro Braathen secondo a 53 centesimi e Henrik Kristoffersen terzo a 65 centesimi. In lotta per il podio sono rimasti anche Joan Verdu, ottimo quarto con il pettorale 16, Stefan Brennsteiner, quinto a 96 centesimi, seguito da quattro sciatori distanziati di appena 7 centesimi con Odermatt solo sesto a 98 centesimi, poi De Aliprandini settimo a pari merito con Filip Zubcic a 1”03. Dal nono in giù distacchi più ampi. Tumler non ha sfruttato il pettorale uno e ha chiuso a 1”29, a seguire il tedesco Grammel, a sorpresa, distanziato di 1”44 a completare la top ten. Non ha preso parte alla gara, pur essendo qualificato, Alex Vinatzer a causa di un problema al polpaccio. L’altoatesino si è preservato per lo slalom di giovedì. Anche nella seconda manche temperature alte, pista che si segna, neve che si sfalda. Stare dentro al tracciato, con qualche trabocchetto, non è facile e rimonte di lunga gittata da dietro non ce ne sono. Risale bene Marco Schwarz, che ne scavalca diversi ma viene fermato dal solito Marco Odermatt, capace di mettere il turbo come solo lui sa fare. Non è sufficiente per la vittoria, perché lo svizzero rimonta di quattro posizioni fino alla seconda, battuto dal solito connazionale Loic Meillard che domina la scena e trionfa in 2’15”21 con ben 95 centesimi su Odermatt e 1”14 su Henrik Kristoffersen, che ha salvato il podio su Pinheiro Braathen, alla fine quarto a 1”33. Il gigante si conferma terreno elvetico, mentre gli austriaci restano fuori dal podio con Brennsteiner quinto e Schwarz sesto. Non c’è stata gloria nemmeno per Luca De Aliprandini, che ha commesso un errore in alto e alla fine si è dovuto accontentare della nona piazza a 2”09. Deluso anche Joan Verdu, che era quarto a metà, ma è uscito dopo poche porte nella seconda manche. Si chiude dunque la stagione di gigante, con Odermatt che incamera la coppa di specialità, eguagliato Hermann Maier, e si candida a dominare la scena anche il prossimo anno.

Classifica gigante Sun Valley

1 Meillard 2’15”21 2 Odermatt +0.95 3 Kristoffersen +1.14 4 Pinheiro Braathen +1.33 5 Brennsteiner +1.39 6 Schwarz +1.93 7 Kranjec +2.01 8 Haugan +2.06 9 De Aliprandini +2.09 10 Grammel +2.36

Classifica coppa di specialità

1 Odermatt 580 2 Kristoffersen 454 3 Meillard 434

Classifica generale

1 Odermatt 1721 2 Kristoffersen 1066 3 Meillard 1031