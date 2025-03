Sci, slalom femminile Sun Valley: favorite e orari tv

Sun Valley, 27 marzo 2025 – Quattro sciatrici per la sfera di cristallo di slalom. La Coppa del mondo 2024/2025, vinta da Federica Brignone, si chiude con un poker spettacolare a caccia dell’ultimo trofeo stagionale. La leader della classifica di slalom, la giovane Zrinka Ljutic, dovrà difendersi da due veterane, Katharina Liensberger e Wendy Holdener, e dalla rampante Camille Rast, tutte racchiuse in 94 punti con 100 a disposizione. Per l’Italia poche chance di podio con Martina Peterlini e Lara Della Mea, brave a qualificarsi ma ancora non con il livello sufficiente per le posizioni di vertice. I pali stretti restano difficili per le azzurre e anche Federica Brignone, che avrebbe punteggio per partecipare, non sarà in gara non avendo bisogno di punti con il trofeo già vinto. Per lei sarà tempo di premiazioni finali.

La situazione e le favorite

Come detto, Zrinka Ljutic è pettorale rosso di leader di slalom con 515 punti, 41 in più di Camille Rast e 51 in più di Katharina Liensberger, mentre la missione è disperata per Wendy Holdener che insegue a 94 punti. A disposizione, come noto, ce ne sono 100 per la vittoria dell’ultimo slalom e Rast dovrebbe vincere sperando in un quarto posto, o peggio, di Ljutic. Per quanto riguarda Liensberger, servirebbe un successo con Ljutic dal quinto posto in giù. Per quanto concerne le favorite della gara, più che sulle pretendenti alla coppa, bisognerebbe partire da Mikaela Shiffrin, che gioca in casa e vuole chiudere bene una stagione resa difficile dall’infortunio. Ljutic, Rast e Liensberger cercheranno i 100 punti per la coppa, con Holdener sempre pericolosa e spesso a podio. Outsider Swenn Larsson, Duerr, Huber e Colturi. Non è in gara Federica Brignone, lo slalom non è la sua specialità e non ha bisogno di punti avendo già vinto. Una volta terminata la gara sarà tempo di premiazione con la sua seconda Coppa del mondo generale.

I pettorali di partenza

1 Katharina Liensberger 2 Mikaela Shiffrin 3 Camille Rast 4 Zrinka Ljutic 5 Anna Swenn Larsson 6 Wendy Holdener 7 Lena Duerr 8 Melanie Meillard 9 Katharina Huber 10 Lara Colturi 11 Sara Hector 12 Cornelia Oehlund 13 Katharina Truppe 14 Paula Moltzan 15 Andreja Slokar 16 Emma Aicher 17 Mina Fuerst Holtmann 18 Laurence St-Germain 19 Marie Lamure 20 Neja Dvornik 21 Hanna Aronsson Elfman 22 Martina Peterlini 23 Ali Nullmeyer 24 Lara Della Mea

Dove vederlo in tv

L’ultimo slalom di Coppa del mondo di sci alpino, anche gara conclusiva della stagione femminile, si disputa giovedì 27 marzo con prima manche alle 16 e seconda manche alle 19. Prevista la doppia diretta tv. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Sky Go, Dazn e Discovery Plus, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre e in streaming su raiplay, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca.

