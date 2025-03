Gigante femminile oggi: come deve classificarsi Brignone per vincere la coppa dopo l’uscita di Robinson

Sun Valley (Idado, Usa), 25 marzo – Ancora fiato sospeso per la Coppa del mondo di sci alpino femminile. La leader della specialità Alice Robinson è uscita presto oggi, finendo anche in lacrime, nella prima manche del gigante alle finali di Sun Valley. E così a Federica Brignone, seconda dietro a una grande Lara Gut-Behrami, basterà un tredicesimo posto al termine della seconda (orario di inizio fissato per le 19.30) per appaiare la neozelandese ora ancora a +20 e assicurarsi la ‘Coppetta’ delle porte larghe in virtù del maggior numero di successi in stagione (ben cinque per Brignone). Sarebbe il terzo trofeo conquistato dopo la Coppa del Mondo generale e quella di discesa. Una prima manche anomala, con un tracciato vecchio stampo da bassa velocità che girava molto, e una neve umida: numerosissime le uscite di scena tra le atlete scese, nove delle quali – su 29 – andate fuori giri senza riuscire a recuperare la linea. E la discesa di Fede, per quanto con errori evidenti, nel finale, ha rimesso in mostra tutte le sue qualità pur tenendo conto del distacco di 45 centesimi dalla Gut. Sofia Goggia è quarta a 1.51 dalla leader parziale. Spavento per la caduta della statunitense Paula Moltzan, che ha perso il caso finendo nelle reti. L’atleta, pur dolorante, si è rialzata scendendo autonomamente con i propri sci. Venti le atlete arrivate al traguardo nella prima manche: così Fede dovrà lasciarsene alle spalle giusto sette per centrare la Coppetta di gigante. La tredicesima in classifica dopo la prima manche è Nina O'Brien, staccata di 4”09 centesimi da Gut-Behrami e di 3 secondi e 64 centesimi da Brignone. ”Ero partita bene, stavo spingendo ma poi ho commesso errori nella seconda traversa – dice Fede –. C’erano cambiamenti di neve, è stato difficile. Io tengo alla gara – ha aggiunto Brignone – e non voglio scendere tanto per farlo. Voglio attaccare nella seconda manche, perché più attacco e meno sbaglio e perché voglio fare una bella gara, come ho dimostrato di poter fare nella prima metà della prima manche. A metà si spacca il manto e nel finale è davvero scivolosa e io ho rischiato di uscire”.