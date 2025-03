Sci, Brignone e Robinson oggi si giocano la coppa di gigante: gli orari tv a Sun Valley

Sun Valley, 25 marzo 2025 – Ultima gara della stagione per Federica Brignone. Il gigante di Sun Valley vale l’ultimo trofeo dell’anno per la tigre di La Salle che vuole prendersi la coppa di specialità tra le porte larghe e chiudere con tre sfere di cristallo totali (generale, discesa e gigante). E’ sfuggita quella di super g contro una superlativa Lara Gut Behrami, ma c’è un altro piccolo record che Brignone può raggiungere. In caso di successo, salirebbere a 10 vittorie stagionali eguagliando il mito di Alberto Tomba. La missione di Fede è vincere, o comunque recuperare almeno 20 punti ad Alice Robinson, perché un arrivo a pari merito premierebbe l’azzurra per il maggior numero di vittorie. Dopo la sconfitta rimediata in super g contro una superlativa Lara Gut Behrami, che ha ottenuto un tempo che le sarebbe valsa la top ten anche tra i maschi, Federica Brignone chiude la sua stagione di Coppa del mondo con il gigante di Sun Valley, alla ricerca della terza coppa dell’anno dopo quella generale e quella di discesa. Brignone ha reso merito alla grande prestazione dell’elvetica, che ha ritrovato la gioia di sciare e si presenterà molto temibile la prossima stagione che avrà anche l’appuntamento olimpico. Questo il rispetto di Fede dopo il superg: “Lara ha fatto un altro sport. Era un superG che si adattava tanto alle sue caratteristiche, ma anche alle mie. Qualche correzione andava fatta e ho sbagliato a metà”. A coronare una grande giornata di sport anche il podio di Lindsey Vonn a quarant’anni suonati: “Il podio della Vonn è qualcosa di clamoroso. Penso che nessuna oggi abbia sciato troppo bene, Gut a parte, mentre lei è riuscita a mettere insieme tutti pezzi ed è stata brava”, la risposta di Fede. Adesso la concentrazione è tutta sul gigante, dove servirà una grande prestazione: “Gli errori sono stati i miei, sono stata io a non interpretare nel modo corretto la gara. Ora testa al gigante e avrò bisogno di sciare come ho fatto per tutto l’inverno, altrimenti non avrò chances”.

La situazione in classifica

Sono rimaste solo in due a giocarsi la coppa di specialità di gigante e sono Alice Robinson, attualmente in testa, e appunto Federica Brignone. La valdostana paga tre sanguinosi zero su otto gare, perché le altre cinque le ha vinte e insegue a quota 500 mentre la neozelandese è a 520. Robinson è stata molto continua sull’arco di tutta la stagione ed è andata sempre a podio tranne a Killington dove è uscita. Per Alice tre terzi posti, tre secondi e un primo, in quel di Kronplatz. Brignone, come detto, ha vinto cinque volte (Solden, Semmering, Sestriere – doppietta – e Are) e rimpiange qualche zero di troppo perché oggi sarebbe probabilmente pettorale rosso con margine. Resta comunque uno score impressionante e che la pone nella condizione di poter vincere la gara (100 punti) e prendersi la coppa di specialità anche se Robinson dovesse fare seconda (80). Le due finirebbero a pari punti, ma il maggior numero di vittorie premierebbe Brignone. Stesso discorso se Brignone arrivasse seconda e Robinson terza. Dal terzo posto in giù cambiano invece i parametri. Con Fede sul terzo gradino del podio avrebbe bisogno del settimo di Robinson, mentre con Fede quarta la neozelandese non dovrebbe fare meglio dell'ottavo posto.

Le favorite

Vedendo il feeling che ha maturato con la neve in super g, verrebbe da dire che Lara Gut Behrami può prendersi la palma di favorita anche in gigante, ma questa è la disciplina di Brignone e a Fede non piace perdere due volte di fila. Le attenzioni della valdostana sono comunque su Alice Robinson, la diretta rivale, e la tigre è consapevole che vincendo la gara conquisterebbe anche la coppa di specialità. La neozelandese è sempre salita sul podio in stagione e servirà una grande gara per batterla. Attenzione alle outsider con Sara Hector sempre in agguato, Lara Colturi in crescita, ma soprattutto l’americana Paula Moltzan, capace di tutto. In gara anche Sofia Goggia che vuole terminare la stagione con un podio e in gigante ha fatto vedere buone cose. Un occhio di riguardo pure alla giovane croata Zrinka Ljutic.

I pettorali di partenza

All’ultimo gigante stagionale prendono parte le miglior 25 della classifica di specialità e le migliori della classifica generale, a cui si aggiunge la campionessa mondiale junior che è l’azzurra Giorgia Collomb. Così, saranno 29 le sciatrici in gara. Federica Brignone ha pescato il pettorale uno, mentre Alice Robinson il 7. 1 Federica Brignone 2 Lara Gut Behrami 3 Thea Louise Stjernesund 4 Sara Hector 5 Lara Colturi 6 Paula Moltzan 7 Alice Robinson 8 Valerie Grenier 9 Julia Scheib 10 Neja Dvornik 11 Zrinka Ljutic 12 Sofia Goggia 13 Camille Rast 14 A J Hurt 15 Nina O Brien 16 Wendy Holdener 17 Mina Fuerst Holtmann 18 Britt Richardson 19 Katie Hensien 20 Maryna Gasienica Daniel 21 Stephanie Brunner 22 Ana Bucik Jogan 23 Estelle Alphand 24 Lena Duerr 25 Kajsa Vickhoff Lie 26 Katharina Liensberger 27 Emma Aicher 28 Giorgia Collomb 29 Lauren Macuga

Dove vederlo in tv

L'ultimo gigante della stagione femminile di Coppa del mondo si disputa martedì 25 marzo con prima manche alle 16.30 italiane e seconda manche alle ore 19. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Discovery Plus e Dazn, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri. Live in chiaro su Rai Due, in streaming su Raiplay, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. E' l'ultima dell'anno per Brignone, che non dovrebbe fare lo slalom, poi giovedì la premiazione per la conquista della sua seconda Coppa del mondo generale.