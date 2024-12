Sci, l’Italia dello slalom si aggrappa a Giorgia Collomb

Killington, 1 dicembre 2024 – Una luce nello slalom della nazionale femminile di sci alpino. Giorgia Collomb, diciotto anni, sta scalando in fretta le gerarchie e a Killington ha piazzato la sua doppietta di gare a punti, cioè nelle prime trenta della classifica. In gigante ha chiuso diciannovesima, in slalom si è migliorata ulteriormente e ottenuto un ottimo sedicesimo posto. Sono due gare di fila a punti e tre consecutive con qualificazione alla seconda manche per la giovane di a Thuile che rappresenta la carta più valida per raccogliere l’eredità delle campionesse Sofia Goggia e Federica Brignone, soprattutto nelle discipline tecniche, dove storicamente la nazionale fa fatica. Soprattutto in slalom. Nata il 17 ottobre 2006, Giorgia ha iniziato a gareggiare nelle prove Fis nel 2022, poi ha esordito in Coppa Europa, il secondo circuito dopo la Coppa del mondo, fino al debutto a Solden nell’ottobre scorso. Non è andata a punti in quella circostanza, ma nelle tappe successive ha dimostrato il suo talento, fino al sedicesimo posto di Killington, suo miglior risultato in carriera.

Collomb: “Sono molto contenta”

Ormai una specialista nel risalire nelle seconde manche Giorgia Collomb che a Killington ha chiuso in sedicesima posizione, partendo con un pettorale sopra il 50, recuperando ben dieci posizioni nella seconda manche e chiudendo per la terza gara consecutiva a punti. Lo slalom è stato vinto da Camille Rast che ha battuto la svedese Anna Swenn Larsson e l'elvetica Wendy Holdener, assente Mikaela Shiffrin dopo la caduta di ieri, ma in casa Italia c'è una splendida Giorgia Collomb, che bissa la buona prestazione in gigante e manda un chiaro segnale di talento per il futuro. La diciottenne azzurra conquista la qualificazione per la terza gara consecutiva e per la seconda va a punti: ventiquattro ore dopo il 19esimo posto in gigante, la valdostana ottiene un 16esimo posto tra i pali stretti. C'è grande soddisfazione per Collomb che ai canali federali ha parlato così: "Sono molto contenta della gara. E' stato emozionante vedere sul tabellone alla fine della prima manche che ero nelle trenta, ho pensato solamente a puntare gli sci verso valle. Nella seconda forse ho cominciato un po' troppo a usare la testa, ma sono contenta della sciata nella parte alta. Ci sono tante cose da migliorare, ma è tutta esperienza che acquisisco giorno dopo giorno. Sono grata di avere avuto la possibilità di gareggiare in Coppa del mondo per imparare". Nel suo giovane palmares, Collomb vanta un oro alle Olimpiadi giovanili in gigante, a cui ha aggiunto un argento in supercombinata e un bronzo in slalom, poi ai campionati italiani vanta un secondo posto in gigante nel 2024 e un terzo posto in combinata nel 2023, segno di un talento che va coltivato e cresciuto. E' una speranza per la nazionale. Ora il circus femminile vivrà un fine settimana di riposo dato che i giganti di Mont Tremblant sono stati rinviati a causa delle poca neve e verranno recuperati più avanti in calendario, così si andrà direttamente il 14 e il 15 dicembre a Beaver Creek per una discesa libera e un super g, con anche Sofia Goggia in gara.