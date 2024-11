Shiffrin dal sogno al dramma, brutta caduta nel gigante a Killington

Killington (Usa), 30 novembre – Bruttissima caduta per Mikaela Shiffrin nello slalom igante di Killington, nel Vermont. La campionessa Usa, prima nella prima manche, era a caccia della 100esima vittoria in Coppa del Mondo. Ma nella seconda, all’inizio del ‘muro’ una spigolata l’ha fatta finire prima contro un paletto, e poi, dopo essersi capovolta sulla neve, contro le reti protettive a bordo pista. L’atleta 29enne è parsa subito dolorante ed è stata soccorsa. In questi minuti Shiffrin è stata imbragata su una barella per essere trasportata a valle, per tutti i controlli medici del caso. Da verificare subito se non abbia riportato distorsioni agli arti, e se il violento urto non abbia causato traumi. La gara è stata vinta dalla svedese Sara Hector, prima in 1'53”08, davanti alla croata Zrjnka Ljutic (1'53”62) e alla svizzera Camille Rast (1'54”13). Federica Brignone, che aveva chiuso settima la prima manche, ha incrociato gli sci uscendo di pista nella seconda. Migliore della azzurre Asja Zenere, 18/a (1'56”70).