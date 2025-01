Mondiali sci 2025: a Saalbach grande spettacolo. Programma e dove vederli in tv

Bologna, 31 gennaio 2025 – E’ il grande appuntamento del 2025 ed è una sorta di prova generale prima delle Olimpiadi 2026. A Saalbach in Austria è tutto pronto per i mondiali di sci alpino che partiranno il 4 febbraio per concludersi domenica 16 con undici gare in programma in dodici giorni: uno spettacolo assicurato con le migliori e i migliori al mondo a caccia del titolo iridato che si assegna ogni due anni. A Courchevel 2023 vinse il medagliere la Svizzera, che chiuse con tre ori, tre argenti e un bronzo, ma l’Italia si comportò bene con due ori, un argento e un bronzo grazie a Fede Brignone, che vinse la combinata e fece seconda in gigante, a Marta Bassino, oro in super g, e Alex Vinatzer, bronzo in slalom. Delusero le prove veloci dove né Paris né Goggia riuscirono ad andare a medaglia. Sofia ci riproverà a Saalbach e l’appuntamento è di quelli importanti perché in carriera l’oro mondiale le è sempre sfuggito. In ogni caso, la nazionale sembra competitiva in quasi tutte le discipline a eccezione dello slalom femminile. Goggia, Brignone e Bassino sono carte principali tra le donne, Fede e Sofia anche per la discesa, Marta meglio in super g e gigante, mentre al maschile Paris e Casse ci proveranno in velocità con De Aliprandini e Vinatzer per le prove tecniche (Luca in gigante, Alex in slalom e gigante). C’è stato di peggio anche se i risultati in stagione sono stati altalenanti, soprattutto tra i maschi con pochi acuti. A livello internazionale ci saranno tutti i campionissimi, partendo da Marco Odermatt, che proverà la tripletta (discesa, super g e gigante), passando da Mikaela Shiffrin che è appena rientrata dall’infortunio di Killington e concludendo con Lindsey Vonn, Lara Gut Behrami, Henrik Kristoffersen e Lucas Pinheiro Braathen. Ce n’è per tutti i gusti.

Il programma e dove vederli in tv

Il calendario dei mondiali parte il 4 febbraio con il parallelo a squadre miste (cioè uomini e donne assieme) e il resto sarà suddiviso tra prove veloci e prove tecniche. Il primo weekend di gara sarà dedicato alla velocità con i due super g e le due discese libere, mentre la seconda settimana vedrà in pista le prove tecniche (gigante e slalom). Nel mezzo del programma, invece, è stata inserita la team combined maschile e femminile. Di seguito il programma completo Martedì 4 febbraio – Parallelo a squadre miste Giovedì 6 febbraio – Super g femminile Venerdì 7 febbraio – Super g maschile Sabato 8 febbraio – Discesa Libera femminile Domenica 9 febbraio – Discesa Libera maschile Martedì 11 febbraio – Team Combined femminile Mercoledì 12 febbraio – Team Combined maschile Giovedì 13 febbraio – Slalom Gigante femminile Venerdì 14 febbraio – Slalom Gigante maschile Sabato 15 febbraio – Slalom Speciale femminile Domenica 16 febbraio – Slalom Speciale maschile. I mondiali di sci 2025 da Saalbach verranno trasmessi sia in chiaro che a pagamento. La Rai darà in diretta tutta la rassegna sfruttando i canali Rai Due e Raisport Hd, in streaming su Raiplay. A pagamento diretta sui canali Eurosport, 210 e 211 di Sky, e in streaming su Discovery Plus, Dazn e Sky Go.