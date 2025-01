Coppa del Mondo di sci, Ljutic vince lo slalom di Courchevel

Courchevel (Francia), 30 gennaio 2025 - Lo slalom di Courchevel fa calare il sipario sulla Coppa del Mondo femminile prima degli imminenti Mondiali e l'appuntamento premia Zrinka Ljutic, prima in entrambe le manche per un tempo totale di 1:45.06: il podio viene completato da Sara Hector e Lena Duerr, attardate di oltre 1". Il dominio della croata, che nella classifica di specialità comincia ad avvicinarsi a grandi passi alla leader Camille Rast, è netto così come lo sono le condizioni non ancora al top della rientrante Mikaela Shiffrin, solo decima dopo 2 mesi di stop. Il piatto è povero anche per l'Italia, che piazza Martina Peterlini al 15esimo posto e Lara Della Mea al 22esimo.

Prima manche

La prima manche vede il trionfo parziale di Zrinka Ljutic (Croazia), che scende in 51.88: sul podio virtuale, attardate rispettivamente di 19 e 68 centesimi, ci sono Wendy Holdener (Svizzera) e Katharina Liensberger (Austria), mentre la rientrante Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) è solo quinta con un gap di 87 centesimi. La migliore delle italiane è Martina Peterlini, 17esima ma con un ritardo già di 2.09: Vera Tschurtschenthaler e Marta Rossetti sono 20esime ex aequo, Lara Della Mea è 27esima, mentre Giorgia Collomb e Celina Haller arrivano fuori dalle migliori 30, ed Emilia Mondinelli, Lucrezia Lorenzi e Francesca Carolli non portano a termine la rispettiva prova.

Seconda manche

Lara Della Mea completa il suo slalom in 1:48.26: Marta Rossetti va lunga nel terzo settore dopo aver fatto registrare i migliori tempi nei due precedenti, con lo stesso destino che tocca a Vera Tschurtschenthaler, che spigola praticamente subito e si rialza all'istante. Il compito di salvare la spedizione azzurra va a Martina Peterlini, che chiude in 1:47.64, per il terzo posto momentaneo. Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) sbaglia subito e perde 31 centesimi: alla fine il tempo, 1:47.10, è troppo alto per sperare in un podio. Podio che vede l'uscita di scena di Wendy Holdener (Svizzera): il primo gradino è ancora appannaggio di Zrinka Ljutic (Croazia), che scende in 1:45.06, con Sara Hector (Svezia) e Lena Duerr (Germania) rispettivamente seconda e terza con un ritardo di 1.26 e 1.28, ma entrambe brave a migliorare di 5 posizioni rispetto alla prima manche.

Classifica slalom di Courchevel

1) Zrinka Ljutic (CRO) in 1:45.06 2) Sara Hector (SWE) +1.26 3) Lena Duerr (GER) +1.28 4) Katharina Liensberger (AUT) +1.44 5) Camille Rast (SUI) +1.46 6) Lara Colturi (ALB) +1.48 7) Melanie Meillard (SUI) +1.67 8) Katharina Huber (AUT) +1.88 9) Andreja Slokar (SLO) +2.00 10) Mikaela Shiffrin (USA) +2.04

Classifica Coppa del Mondo di slalom

1) Camille Rast (SUI) 450 2) Zrinka Ljutic (CRO) 409 3) Wendy Holdener (SUI) 345 4) Katharina Liensberger (AUT) 334 5) Lena Duerr (GER) 321

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Federica Brignone (ITA) 799 2) Lara Gut-Behrami (SUI) 729 3) Camille Rast (SUI) 607 4) Zrinka Ljutic (CRO) 601 5) Sara Hector (SWE) 587