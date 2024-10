Sci, Coppa del mondo maschile: date, protagonisti e dove vederla in tv

Bologna, 18 ottobre 2024 – Una Coppa del mondo di sci forse come non si era mai vista. Se da un lato ci saranno ancora tempi lunghi di recupero per due big come Marco Schwarz e Aleksander Aamodt Kilde, gravi infortuni l’anno scorso, dall’altro Marco Odermatt, il dominatore dello sci alpino attuale, si ritroverà di fronte due graditi ritorni: Marcel Hirscher e Lucas Braathen. Sarà spettacolo puro. C’è grande attesa nel circus per il rientro inaspettato dell’austriaco detentore di otto sfere di cristallo consecutive fino al 2019, data del suo ritiro. Hirscher dunque torna in pista e lo farà sotto bandiera olandese, per non togliere posti ai compagni austriaci e per sviluppare lo sci nei Paesi Bassi. Dopo cinque anni sarà ancora competitivo? Chissà.

Le date

Saranno diciannove le tappe che accompagneranno gli appassionati di sci alpino da fine ottobre a fine marzo. Si parte il 27 ottobre con il tradizionale gigante sul ghiacciaio del Rettenbach per chiudere il 27 marzo con lo slalom speciale di Sun Valley negli Stati Uniti, sede delle finali di Coppa del mondo. Tanti saranno anche gli appuntamenti in Italia, partendo dalla tradizionale tappa in Val Gardena il 20 e il 21 dicembre con super g e discesa, che anticipa l’Alta Badia con gigante e slalom il 22 e il 23 dicembre. Subito dopo Natale si passerà a Bormio sulla Stelvio con la discesa il 28 e il super g il 29, mentre la prima gara dell’anno nuovo sarà a Madonna di Campiglio con il night event di slalom maschile l’8 gennaio. Il primo mese del 2025 sarà poi dedicato alle classicissime internazionali come Adelboden, Wengen, Kitzbuhel e Schladming, poi via verso un’altra classica, stavolta a febbraio, con Garmisch. Nel finale di calendario, oltre a Kvitjell, la Norvegia avrà anche Hafjell poco prima delle finali di Sun Valley.

I protagonisti

Il favorito numero uno per la Coppa del mondo generale è ovviamente Marco Odermatt, ormai velocissimo in tre discipline su quattro e candidato unico alla vittoria finale, soprattutto stante l’assenza di Schwarz e Kilde, i due rivali più accreditati che dovranno recuperare dai rispettivi infortuni. Ma l’attenzione di tutti è sui ritorni. Marcel Hirscher ha vinto la Coppa del mondo otto volte e in carriera è stato sostanzialmente imbattibile in slalom e gigante, ma sapendo andare forte pure in super g: se tornasse quello di un tempo potrebbe ripresentarsi al vertice perché stiamo parlando di un campione con alle spalle 67 vittorie nel circuito. Poi c’è Lucas Braathen, che ha deciso dopo un anno sabbatico di tornare e cambiare nazionalità, passando dalla Norvegia al Brasile e con lo stesso scopo di Hirscher: far conoscere lo sci anche in un paese con poca tradizione. Braathen ha chiuso quarto nella coppa del mondo 2023, vincendo la coppetta di slalom, e in carriera vanta 5 vittorie, 4 secondi posti e 3 terzi posti. Ha il talento per dare fastidio a Odermatt. Per quanto riguarda gli altri outsider, l’anno scorso al secondo posto si è piazzato lo svizzero Loic Meillard, che dunque si candida a essere protagonista assieme all’austriaco Manuel Feller, al francese Cyprien Sarrazin, specialista di discesa e super g, e al solito Henrik Kristoffersen. In casa Italia c’è sempre l’eterno Dominik Paris, che andrà a caccia della coppa di discesa, mentre nelle discipline tecniche ci sono Alex Vinatzer, Tommaso Sala e Filippo Della Vite.

Dove vederla in tv

Esattamente come quella femminile, anche la Coppa del mondo maschile sarà trasmessa sia in chiaro che a pagamento. Sarà la Rai, con i canali Raisport Hd, 58 del digitale, e Rai Due, sulla base delle esigenze del palinsesto, a trasmettere in diretta il massimo circuito di sci alpino. Per quanto riguarda la tv a pagamento saranno i canali Eurosport, 210 e 211 di Sky, a trasmettere l’evento per tutta la stagione. Leggi anche - Coppa del mondo femminile: date, favorite e dove vederla