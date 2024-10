Sci, Coppa del mondo femminile 2024/2025: date, favorite e dove vedere le gare in tv

Bologna, 17 ottobre 2024 – Mancano meno di dieci giorni al via della Coppa del mondo di sci alpino femminile e c’è grande attesa in casa Italia con un terzetto di big di tutto rispetto composto da Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino, tutte pronte a vario titolo a essere protagoniste in pista. Gli sport invernali stanno per tornare e lo sci sarà di scena da fine ottobre a fine marzo, in un calendario suddiviso in venti tappe per decretare la vincitrice della sfera di cristallo, il tradizionale premio per chi conquista la Coppa del mondo. Si parte dunque sabato 26 da Solden, gigante tradizionale su ghiacciaio del Rettenbach.

Le date

Come detto, saranno 20 le tappe totali della Coppa del mondo femminile, con partenza sabato con il gigante austriaco di Solden e la chiusura il 27 marzo 2025 con le finali di Sun Valley negli Stati Uniti. Il percorso sarà interrotto solo a febbraio, dove dal 4 al 16 saranno in programma i mondiali di sci alpino a Saalbach-Hinterglemm. In totale, nel massimo circuito mondiale, ci saranno quattro tappe sul suolo italico. La prima sarà a gennaio, 18 e 19, sull’Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo, discesa e super g, poi si andrà a Kronplatz il 21, gigante sull’Erta, per poi passare al Sestriere nel mese di febbraio, 22 e 23, con gigante e slalom. L’ultima tappa italiana sarà a La Thuile il 15 e il 16 marzo con discesa e super g.

Le protagoniste e le favorite

La detentrice della Coppa del Mondo è la svizzera Lara Gut Behrami, che ha trionfato l’anno scorso sfruttando anche l’infortunio di Mikaela Shiffrin nella seconda parte di stagione. La sensazione è che possa esserci un duello tra le due per la sfera di cristallo, considerando che entrambe sono polivalenti, a Gut manca solo lo slalom mentre Shiffrin è un po’ meno competitiva, se così si può dire, in libera. Sono le due favorite, o comunque quelle che partono in prima fila. In seconda c’è Federica Brignone, reduce dalla sua miglior stagione in carriera e pronta a stupire ancora. Per ora la valdostana ha lavorato sulle sue specialità, che sono gigante e super g, ma vorrà assolutamente conquistare il suo primo successo in discesa e sarà pronta a sfruttare un eventuale passo falso delle favorite. In ottica coppa di specialità, la tigre di La Salle cercherà di imporsi in almeno una tra super g e gigante. Tutta da verificare, invece, Petra Vlhova, che è reduce dal lungo recupero dall’infortunio di Jasna dove si ruppe i legamenti del ginocchio destro. Tornerà competitiva, ma gli ci vorrà tempo, e soprattutto bisognerà capire se deciderà di cimentarsi anche nelle discipline veloci o se resterà sul tecnico. Per quanto riguarda le italiane, oltre a Brignone, c’è ovviamente Sofia Goggia, pure lei di rientro da un infortunio, ma la prima missione della bergamasca è la coppa di specialità di discesa e infatti fino a metà dicembre non sarà in gara. Inoltre, il grande obiettivo di Sofia, più che la Coppa del Mondo generale, sarà il mondiale 2025 dove non è mai riuscita vincere un oro in carriera. Un’altra polivalente è Marta Bassino che dovrà fare tanti punti tra gigante e super g non avendo grande velocità, per via del peso, in discesa libera. Una possibile outsider può essere la svedese Sara Hector.

Dove vederla in tv

La Coppa del mondo di sci alpino continua a essere seguita e trasmessa sia in chiaro che a pagamento. Discovery Plus ha diritti per la pay tv con i canali Eurosport, 210 e 211 di Sky, in streaming su Discovery +, Sky Go e anche Dazn. Per quanto riguarda la tv in chiaro ci sarà la Rai a coprire tutta la stagione di Coppa del mondo tra i canali Raisport Hd, canale 58, e Rai Due. In streaming su Raiplay.

