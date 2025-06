Sci, Lara Gut Behrami conferma: “Sarà l’ultima stagione, poi Londra”

Bologna, 26 giugno 2025 – Tutto confermato. Lara Gut Behrami affronterà la sua ultima stagione agonistica con focus dedicato sulle Olimpiadi di Milano Cortina. La ticinese sarà dunque la grande rivale di Mikaela Shiffrin nel massimo circuito, Federica Brignone è infortunata e il suo recupero è incentrato sulle Olimpiadi, poi sarà tempo di dedicarsi alla famiglia e trasferirsi al seguito del marito Valon Behrami, che nel frattempo ha intrapreso una nuova avventura lavorativa. Per Lara, dunque, gli ultimi sforzi sulle piste da sci prima di lasciare l’attività dopo 18 anni dal debutto in Coppa del mondo a Lienz nel 2007 e tanti successi.

Lara Gut Behrami: “Dopo la chiusura della carriera mi trasferirò a Londra”

Il palmares di Lara Gut Behrami è di quelli importanti. Alle Olimpiadi un oro e due bronzi, ai mondiali due medaglie d'oro, quattro d'argento e tre di bronzo e in Coppa del mondo due sfere di cristallo generali, sei coppe di specialità di super gigante e una coppa di specialità di gigante, il tutto contornato da 48 vittorie nel massimo circuito, 28 secondi posti e 24 terzi posti. A Milano Cortina, dunque, l'ultimo assalto all'oro olimpico, che le era sempre mancato fino a Pechino 2022 quando vinse in super g, mentre in Coppa del mondo si sfiderà ancora una volta contro Mikaela Shiffrin, l'altra grande favorita, stante l'assenza iniziale di Fede Brignone dopo il grave infortunio agli Assoluti. Poi, finita la stagione, si chiuderà la carriera di Lara e ci sarà il trasferimento a Londra per seguire il marito Valon Behrami che da qualche giorno è stato nominato nuovo diesse del Watford in serie b inglese. Sarà una nuova fase della loro vita dato che ultimamente i due vivevano in Italia, con Behrami voce tecnica di Dazn e RSI Svizzera. La conferma è arrivata direttamente da Lara in un evento pubblico a Zurigo: "Mi trasferirò a Londra dopo che avrò smesso", la risposta dell'elvetica. Insomma, una nuova vita con Valon Behrami chiamato a riportare il Watford in Premier League dopo la retrocessione nel 2022. Novità anche per quanto riguarda Henrik Kristoffersen. Il campione norvegese sarà affiancato da Tobias Roevde, giovane tecnico norvegese classe 2003 che due stagioni fa ha abbandonato le gare. Per Kristoffersen giunge la separazione dopo un anno da Joergen Nordlund, tecnico svedese con cui in stagione ha vinto tre gare e la quarta coppa di specialità di slalom. Anche per Kristoffersen, a 32 anni, quella di Milano-Cortina potrebbe essere l'ultima grande Olimpiade della carriera e, a differenza di Gut, manca ancora un oro olimpico nel suo brillante curriculum. Per Kristoffersen, infatti, un argento in gigante a Pyeongchang 2018 e un bronzo in slalom a Sochi 2014.