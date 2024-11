Slalom speciale Levi, Shiffrin vince per l’ottava volta. Male le italiane

Levi, 16 novembre 2024 – La tripla cifra è vicina, vicinissima. Levi si conferma terreno di conquista per la regina Mikaela Shiffrin, che ha dominato e vinto lo slalom di Levi, seconda tappa di Coppa del mondo, conquistando l’ottavo sigillo sulla Levi Black e il novantottesimo in carriera. Niente da fare per le altre, ma buoni segnali sono arrivati da Liensberg e Duerr, entrambe a podio, mentre l’Italia prosegue il momento di difficile tra i pali stretti con la sola Peterlini, diciassettesima, qualificata alla seconda manche.

Dominio Shiffrin. Male le italiane

Nella prima manche distacchi già importanti per Mikaela Shiffrin, che ha messo le cose in chiaro con il miglior tempo e 60 centesimi di vantaggio su Lena Duerr, 73 su Zrinka Ljutic e 83 su Katharina Liensberger. A completare la top ten, con divari anche superiori al secondo, ci sono Moltzan, Swenn Larsson, forse deludente rispetto alle aspettative, Rast, Slokar, Hector e Meillard. Non bene nemmeno Wendy Holdener, solo tredicesima a 1”83. Indietro le italiane. Martina Peterlini ha conquistato accesso alla seconda manche con il sedicesimo tempo a 2”03, mentre tutte le altre sono rimaste fuori dalle trenta, anche Lucrezia Lorenzi, sorella della scomparsa Matilde, che ha chiuso a 4”28. È invece uscita Lara Della Mea.

Nella seconda manche emergono ancora di più nebbia e nuvole basse sotto i riflettori di Levi, ma la pista è in buone condizioni e la neve tiene bene. Non ci sono grandi pendenze in Finlandia, a parte il muro centrale, ma i dossi sono da interpretare nel migliore dei modi per non perdere velocità. Da dietro rimontano sia Aicher (dalla ventiduesima alla nona) e St-Germain (dalla ventisettesima alla decima), abilissime proprio sul muro, dove scavano il solco, mentre in top ten divampa la lotta al podio. Rast ci prova, ma perde centesimi preziosi nel finale e deve accontentarsi del quinto posto a 1’31”, preceduta da Anna Swenn Larsson quarta a 1”28. Davanti, Shiffrin non offre occasioni a nessuna, allunga subito sul piano e va in carrozza fino al traguardo per l’ottava vittoria a Levi e la novantottesima in totale in Coppa del Mondo. L’americana vince in 1’47”20 con 79 centesimi su una ritrovata Katharina Liensberger e 83 centesimi su una buona Lena Duerr. Si conferma dunque il dominio di Mikaela tra i pali stretti, con prepotente autorità e facilità. Prosegue la difficoltà sul tecnico dell'Italia, con Martina Peterlini che non trova il ritmo giusto sul muro e chiude diciassettesima a 2”78 da Shiffrin.

Classifica slalom Levi

1 Shiffrin 1’47”20

2 Liensberger +0.78

3 Duerr +0.83

4 Swenn Larsson +1.28

5 Rast +1.31

6 Ljutic +1.33

7 Meillard +1.43

8 Moltzan +1.51

9 Aicher +1.54

10 St-Germain +2.25