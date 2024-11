Sci, Tina Maze sul ritorno di Vonn: “Può allenarsi meglio, però ho qualche dubbio”

Bologna, 15 novembre 2024 – Una Olimpiade, due ori mondiali, più tre argenti e un bronzo, quattro volte vincitrice della Coppa del mondo generale, otto volte della sfera di cristallo di discesa libera. Il palmares dice tanto, praticamente tutto, di Lindsey Vonn. Eppure, la fame di successi non si è fermata e a quarant’anni, compiuti il 18 ottobre, ha annunciato il suo ritorno. L’americana si sta preparando e ha intenzione di farsi trovare pronta per questo inverno, con un occhio a Milano Cortina dove la attende l’Olympia delle Tofane, pista in cui ha vinto undici gare di Coppa del mondo tra discesa e super g. Troppo forte l’attrazione di Cortina e dei Cinque Cerchi per non rientrare, a maggior ragione con un ginocchio che sta meglio e le permette di allenarsi con maggiore intensità e continuità. Non c’è una data certa per il ritorno, ma chissà che da gennaio in avanti Vonn non faccia capolino in qualche gara, per testarsi e arrivare in piena forma alla stagione 2025/2026, quella che porta appunto all’Olimpiade. I dubbi, però, restano visti i quasi sei anni di inattività e la conclusione della carriera nell’inverno 2019. Li nutre anche Tina Maze, rivale di tante battaglie in pista.

Lindsey Vonn

Maze: “Ginocchio ok, ma…”

Oggi talent di Eurosport, Tina Maze ha espresso il suo pensiero sul ritorno di Vonn, che si ritroverà a gareggiare contro giovani e forte atlete, compresa quella Sofia Goggia, da sempre amica e rivale. Con Vonn al massimo della forma potrebbero vedersi duelli spettacolari, ma ci sono anche dei dubbi, compresi quelli di Tina, che in pista contro l'americana c’è stata prima di ritirarsi nel 2017: “Credo stia meglio col ginocchio e ci sta di tornare – il suo commento – Non avendo dolore può allenarsi meglio di prima e non ha obblighi, in più il suo ritorno fa bene allo sci e c’è bisogno dello show. Detto questo qualche dubbio ce l’ho”. Poi il confronto con le altre campionesse, alcune molto più giovani, altre meno, ma tutte velocissime: “Sono curiosa di seguirla, sono felice per lei e ora dovrà capire a che punto si trova rispetto alle altre atlete”, ancora la Maze. Tina invece mica ci pensa a tornare, sta bene così nonostante nell’ultimo periodo, tra maschile e femminile, ci siano stati tanti come back, partendo da Hirscher, passando da Braathen e appunto da Vonn. Maze è chiarissima: “Non chiedetemi del ritorno che dopo mando il conto a Lindsey!”, ha scherzato la slovena, chiudendo a ogni ipotesi a differenza di Anna Veith che si è lasciata scappare recentemente un ‘mai dire mai’. Intanto, sabato e domenica slalom in quel di Levi, sia femminile che maschile, con prime manche alle 10 e seconde alle 13. Tutto in diretta su Raisport ed Eurosport.

Leggi anche - Moto gp Barcellona, Bagnaia primo al venerdì, Martin quinto