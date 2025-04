L’infortunio della nostra stella. La sfida più dura è vincere il buio

Flag For Federica. Una bandiera, tricolore, per Federica Brignone, alfiere perfetta per la cerimonia inaugurale della Olimpiade di Milano Cortina. Perfetta sebbene le linee guida del Coni (il ruolo spetta a chi abbia già conquistato l’oro dei Giochi e ancora sia in attività) prevedano altro.

Lo pensavo già e l’avevo detto pure alla diretta interessata, che aveva allegramente accettato la…candidatura. Figuriamoci se cambio idea adesso, alla luce della brutta notizia arrivata dai pendii dei campionati italiani di sci alpino.

La diagnosi è oggettivamente sconfortante: una caduta è costata a Fede la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore. Quel che è peggio, è la prognosi: all’intervento chirurgico seguirà uno stop lungo mesi. Quasi sicuramente la Tigre delle Nevi sarà costretta a saltare l’intera preparazione estiva. E le sarà molto difficile definire la scelta dei materiali. In pratica, la detentrice della Coppa del Mondo dovrà reinventare il percorso di avvicinamento all’unico traguardo non conquistato in carriera. Il gradino più alto del podio olimpico.

Sorvolo sulla cruda banalità dei luoghi comuni, il farsi male in una competizione in fondo marginale, dopo aver rischiato le ossa a livello internazionale.

