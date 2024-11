Inter, Bisseck prolunga fino al 2029 coi nerazzurri

Yann Bisseck ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con l'Inter fino al 2029. Il difensore tedesco classe 2000, arrivato due estati fa alla corte dei nerazzurri dall'Aarhus (ai danesi 7,2 milioni di euro in due tranches) ha visto così riconosciuta la sua crescita sul campo, apparsa evidente già con il trascorrere della passata stagione e ancor di più in quella in corso.

In particolare Bisseck ha disputato una grandissima partita mercoledì scorso a San Siro contro l'Arsenal, risultando invalicabile per gli attaccanti dei gunners, soprattutto nel secondo tempo. Le prestazioni di questo anno e mezzo passato a Milano hanno convinto la dirigenza a prolungare il contratto, aumentando l'ingaggio da 700mila euro a circa un milione e mezzo l'anno. Questo anche per allontanare le sirene provenienti dall'estero: in Spagna, infatti, alcuni media hanno riportato addirittura l'interesse da parte del Real Madrid. Inoltre, il centrale nerazzurro è sotto osservazione del ct tedesco Nagelsmann, che al momento ha deciso di non convocarlo per la tornata in essere delle nazionali, ma ha segnato il nome sul taccuino per il futuro prossimo.